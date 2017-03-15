Москва станет мировым лидером по количеству футбольных арен
15.03.2017, 14:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ После ввода в эксплуатацию стадионов «Лужники» и «Динамо» Москва получит пять стадионов, аккредитованных УЕФА и ФИФА, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на международной выставке MIPIM 2017 в Каннах.
По словам главы Стройкомплекса, в ближайшие годы Москва станет лидером среди мировых мегаполисов по количеству футбольных арен, имеющих аккредитацию УЕФА и ФИФА. Ранее построенные стадионы с международной аккредитацией — «Открытие Арена» и «ВЭБ Арена» — футбольных клубов «Спартак» и ЦСКА уже принимают игры национальных сборных и Лиги Чемпионов УЕФА. Собственный стадион есть также у футбольного клуба «Локомотив».
Документация о завершении строительных работ на арене «Лужники», как заявил Марат Хуснуллин, будет получена в течение ближайшего месяца. Арена «Динамо» будет введена в эксплуатацию весной 2018 года.
Глава Стройкомплекса добавил, что, помимо стадионов, в преддверии Чемпионата мира по футболу будут обустроены 12 тренировочных полей. А всего к этому событию в Москве строится 94 спортивных объекта.
По словам главы Стройкомплекса, в ближайшие годы Москва станет лидером среди мировых мегаполисов по количеству футбольных арен, имеющих аккредитацию УЕФА и ФИФА. Ранее построенные стадионы с международной аккредитацией — «Открытие Арена» и «ВЭБ Арена» — футбольных клубов «Спартак» и ЦСКА уже принимают игры национальных сборных и Лиги Чемпионов УЕФА. Собственный стадион есть также у футбольного клуба «Локомотив».
Документация о завершении строительных работ на арене «Лужники», как заявил Марат Хуснуллин, будет получена в течение ближайшего месяца. Арена «Динамо» будет введена в эксплуатацию весной 2018 года.
Глава Стройкомплекса добавил, что, помимо стадионов, в преддверии Чемпионата мира по футболу будут обустроены 12 тренировочных полей. А всего к этому событию в Москве строится 94 спортивных объекта.