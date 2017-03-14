Марат Хуснуллин: В 2017 году в столице построят 700 тысяч кв. метров спортивных объектов
14.03.2017, 20:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Москве в течение года появится около 700 тысяч кв. метров спортивных объектов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на международной выставке недвижимости MIPIM в Каннах.
"В этом году в Москве планируется ввод около 700 тысяч кв. метров спортивной недвижимости. Во многом это обусловлено и приближающимся Чемпионатом мира по футболу. Всего к этому чемпионату у нас строится 94 спортивных объекта", - сказал М. Хуснуллин.
Помимо стадионов в городе появятся и тренировочные поля для занятий спортом.
"Мы сдадим 12 тренировочных полей для детско-юношеских спортивных школ, на которых смогут заниматься футболом 10 тысяч детей. Это даже большее достижение, чем строительство профессиональных арен", - отметил заместитель мэра.
Марат Хуснуллин сообщил, что в скором времени будет получена документация о завершении строительных работ на стадионе "Лужники", а в следующем году будет сдан в эксплуатацию стадион "Динамо".
"В этом году в Москве планируется ввод около 700 тысяч кв. метров спортивной недвижимости. Во многом это обусловлено и приближающимся Чемпионатом мира по футболу. Всего к этому чемпионату у нас строится 94 спортивных объекта", - сказал М. Хуснуллин.
Помимо стадионов в городе появятся и тренировочные поля для занятий спортом.
"Мы сдадим 12 тренировочных полей для детско-юношеских спортивных школ, на которых смогут заниматься футболом 10 тысяч детей. Это даже большее достижение, чем строительство профессиональных арен", - отметил заместитель мэра.
Марат Хуснуллин сообщил, что в скором времени будет получена документация о завершении строительных работ на стадионе "Лужники", а в следующем году будет сдан в эксплуатацию стадион "Динамо".