Матвиенко: Экологическое просвещение - дело каждого человека
25.05.2017, 16:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в открытии XII Санкт-Петербургского международного книжного салона.
По словам Валентины Матвиенко, с каждым годом международный книжный салон привлекает всё больше внимания и его проведение уже стало доброй традицией.
Председатель Совета Федерации отметила, что в этом году Салон посвящен двум ключевым событиям текущего года – столетию революции в России и Году экологии в нашей стране.
«Вдумчивое осмысление прошлого, изучение своей истории – это крайне важно. Это важно не только, чтобы извлечь уроки, не допускать ошибок, но это важно для того, чтобы выстроить эффективную программу развития нашей страны в непростых условиях XXI века. Широкая общественная дискуссия, которая развернулась по поводу столетия революции, должна, на мой взгляд, примирить поколения, перевернуть эту страницу», — сказала Валентина Матвиенко.
Говоря о Годе экологии, спикер СФ напомнила, что в четверг в Таврическом дворце начал работу VIII Невский международный экологический конгресс, тема которого – «Экологическое просвещение — чистая страна» непосредственно связана с книгами и знаниями. Председатель СФ напомнила, что в деле сбережения природных богатств всегда было много подвижников.
Она подчеркнула необходимость воспитания культурного, бережного отношения к природе. «От воспитания ответственности каждого гражданина нашей страны зависит то, в каком состоянии мы оставим планету нашим потомкам. Сохранение красоты природы для будущих поколений – это наш общий долг», — отметила Валентина Матвиенко.
Председатель верхней палаты парламента отметила, что первый государственный заповедник в России был создан ещё сто лет назад, в самом начале 1917 года. С того времени начала формироваться система особо охраняемых природных территорий в нашей стране.
«За последние годы количество заповедников в России выросло вдвое. Это говорит о заботе государства по сохранению уникальных уголков нашей страны», — сказала Председатель СФ.
По словам Валентины Матвиенко, с каждым годом международный книжный салон привлекает всё больше внимания и его проведение уже стало доброй традицией.
Председатель Совета Федерации отметила, что в этом году Салон посвящен двум ключевым событиям текущего года – столетию революции в России и Году экологии в нашей стране.
«Вдумчивое осмысление прошлого, изучение своей истории – это крайне важно. Это важно не только, чтобы извлечь уроки, не допускать ошибок, но это важно для того, чтобы выстроить эффективную программу развития нашей страны в непростых условиях XXI века. Широкая общественная дискуссия, которая развернулась по поводу столетия революции, должна, на мой взгляд, примирить поколения, перевернуть эту страницу», — сказала Валентина Матвиенко.
Говоря о Годе экологии, спикер СФ напомнила, что в четверг в Таврическом дворце начал работу VIII Невский международный экологический конгресс, тема которого – «Экологическое просвещение — чистая страна» непосредственно связана с книгами и знаниями. Председатель СФ напомнила, что в деле сбережения природных богатств всегда было много подвижников.
Она подчеркнула необходимость воспитания культурного, бережного отношения к природе. «От воспитания ответственности каждого гражданина нашей страны зависит то, в каком состоянии мы оставим планету нашим потомкам. Сохранение красоты природы для будущих поколений – это наш общий долг», — отметила Валентина Матвиенко.
Председатель верхней палаты парламента отметила, что первый государственный заповедник в России был создан ещё сто лет назад, в самом начале 1917 года. С того времени начала формироваться система особо охраняемых природных территорий в нашей стране.
«За последние годы количество заповедников в России выросло вдвое. Это говорит о заботе государства по сохранению уникальных уголков нашей страны», — сказала Председатель СФ.