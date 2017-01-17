Матвиенко: Россия настроена на возобновление полноформатных отношений с Молдовой
17.01.2017, 14:14
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Президентом Республики Молдова Игорем Додоном.
Валентина Матвиенко поздравила Игоря Додона с избранием на пост главы государства. «Итоги президентских выборов в Молдове подтвердили стремление большинства граждан республики к сближению с Россией», — сказала Председатель СФ.
Она отметила, что Россия заинтересована в развитии взаимовыгодных связей с Молдовой. Глава верхней палаты парламента выразила уверенность в том, что визит Президента Молдавии будет способствовать возобновлению полноформатных отношений между двумя странами.
В ходе беседы Валентина Матвиенко и Игорь Додон предметно обсудили состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Встреча В. Матвиенко с Президентом Молдавии И. Додоном
Валентина Матвиенко обратила особое внимание на решение региональных проблем. В этой связи были затронуты и вопросы приднестровского урегулирования.
Также Председатель СФ затронула тему состояния медийного пространства в Молдове в контексте ограничения на деятельность русскоязычных СМИ, в частности, телеканала «Россия 24».
«Основным демократическим принципом является свобода слова, а ограничение деятельности русскоязычных вещательных каналов вступает в противоречие с демократическими принципами», — подчеркнула Валентина Матвиенко.
Она также выразила обеспокоенность негативной ситуацией вокруг закрытия русскоязычных школ в Молдове . «Необходимо вернуться к развитию культурно-образовательных связей. Готовы активизировать эту работу».
Глава верхней палаты парламента подняла проблему российско-молдавского межрегионального сотрудничества. Она предложила молдавским коллегам повысить уровень двустороннего взаимодействия. «Важно не терять исторические кооперационные связи между двумя странами. Работу по этому направлению можно сделать приоритетным направлением в рамках деятельности Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Парламента Республики Молдова», — предложила Валентина Матвиенко.
Как отметил Игорь Додон, без прочных связей с Россией у Молдовы не будет стабильного будущего. Молдавский лидер выразил уверенность, что без партнерства с Россией невозможно успешно решить стоящие перед Молдовой сложные проблемы. «Настроены на конструктивный диалог с Россией. Разделяем вашу позицию по большинству обозначенных тем», — подчеркнул он.
Валентина Матвиенко поздравила Игоря Додона с избранием на пост главы государства. «Итоги президентских выборов в Молдове подтвердили стремление большинства граждан республики к сближению с Россией», — сказала Председатель СФ.
Она отметила, что Россия заинтересована в развитии взаимовыгодных связей с Молдовой. Глава верхней палаты парламента выразила уверенность в том, что визит Президента Молдавии будет способствовать возобновлению полноформатных отношений между двумя странами.
В ходе беседы Валентина Матвиенко и Игорь Додон предметно обсудили состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Встреча В. Матвиенко с Президентом Молдавии И. Додоном
Валентина Матвиенко обратила особое внимание на решение региональных проблем. В этой связи были затронуты и вопросы приднестровского урегулирования.
Также Председатель СФ затронула тему состояния медийного пространства в Молдове в контексте ограничения на деятельность русскоязычных СМИ, в частности, телеканала «Россия 24».
«Основным демократическим принципом является свобода слова, а ограничение деятельности русскоязычных вещательных каналов вступает в противоречие с демократическими принципами», — подчеркнула Валентина Матвиенко.
Она также выразила обеспокоенность негативной ситуацией вокруг закрытия русскоязычных школ в Молдове . «Необходимо вернуться к развитию культурно-образовательных связей. Готовы активизировать эту работу».
Глава верхней палаты парламента подняла проблему российско-молдавского межрегионального сотрудничества. Она предложила молдавским коллегам повысить уровень двустороннего взаимодействия. «Важно не терять исторические кооперационные связи между двумя странами. Работу по этому направлению можно сделать приоритетным направлением в рамках деятельности Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Парламента Республики Молдова», — предложила Валентина Матвиенко.
Как отметил Игорь Додон, без прочных связей с Россией у Молдовы не будет стабильного будущего. Молдавский лидер выразил уверенность, что без партнерства с Россией невозможно успешно решить стоящие перед Молдовой сложные проблемы. «Настроены на конструктивный диалог с Россией. Разделяем вашу позицию по большинству обозначенных тем», — подчеркнул он.