Матвиенко: Сталинградская битва всегда будет символом несгибаемой воли
01.02.2017, 17:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сталинградская битва всегда будет символом несгибаемой воли, силы духа и единства народа, заявила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, открывая 405-е заседание верхней палаты российского парламента. «Для нас это не просто День воинской славы России, а великая памятная дата военной истории, определившая дальнейший ход всей Второй мировой войны», — сказала она.
Валентина Матвиенко отметила, что победа в Сталинградской битве вызвала широчайший резонанс во всем мире. «Наш общий долг никогда не забывать об этих трагических, но исполненных героизма событиях прошлого, делать все возможное, чтобы слава о подвигах наших дедов и отцов не меркла, а обретала все большую значимость, озаряя светом мужества, отваги жизнь новых поколений».
«Вечная слава героям и вечная память тем, кому не довелось дожить до Великой победы! Низкий поклон нашим ветеранам!» — сказала Председатель СФ.
В ходе заседания состоялась традиционная «парламентская разминка».
Валентина Матвиенко отметила, что победа в Сталинградской битве вызвала широчайший резонанс во всем мире. «Наш общий долг никогда не забывать об этих трагических, но исполненных героизма событиях прошлого, делать все возможное, чтобы слава о подвигах наших дедов и отцов не меркла, а обретала все большую значимость, озаряя светом мужества, отваги жизнь новых поколений».
«Вечная слава героям и вечная память тем, кому не довелось дожить до Великой победы! Низкий поклон нашим ветеранам!» — сказала Председатель СФ.
В ходе заседания состоялась традиционная «парламентская разминка».