Матвиенко: В 2016 году произошла смена магистрального вектора развития отношений России и Японии
12.01.2017, 15:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Совета Федерации Валентина встретилась с Министром экономики, торговли и промышленности Японии, Министром по вопросам экономического сотрудничества с Россией Хиросигэ Сэко. Он также возглавляет Японо-российский «Дискуссионный клуб» Палаты советников Парламента Японии. Основной темой беседы стали перспективы межпарламентского и межрегионального сотрудничества.
По словам Председателя СФ, 2016 год — важный для двусторонних отношений. «Фактически произошла смена магистрального вектора их развития. Главным событием стал первый за 11 лет официальный визит Президента России в Японию». Хиросигэ Сэко добавил, что визит Владимира Путина в Японию – значимый фактор будущего развития сотрудничества двух стран.
По словам Председателя СФ, 2016 год — важный для двусторонних отношений. «Фактически произошла смена магистрального вектора их развития. Главным событием стал первый за 11 лет официальный визит Президента России в Японию». Хиросигэ Сэко добавил, что визит Владимира Путина в Японию – значимый фактор будущего развития сотрудничества двух стран.