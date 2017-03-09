Матвиенко назвала АЭС "Дабаа" самым крупным стратегическим проектом РФ и Египта
09.03.2017, 11:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Возведение АЭС "Дабаа" на территории Египта – это самый крупный стратегический проект Москвы и Каира, поэтому руководство нашей страны заинтересовано в его успехе. Такую информацию сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи с премьер-министром Египта Шерифом Исмаилом.
Она отметила, что в конце минувшего года партнёры подписали главный коммерческий контракт по проекту.
Спикер также акцентировала внимание на том, что Россия ждёт заключения трёх оставшихся контрактов, чтобы начать практическую часть реализации проекта.
Вместе с тем, премьер-министр Египта отметил, что лично наблюдает за тем, как ведутся переговоры с Россией на тему возведения АЭС, потому что "в Египте не рассматривают этот проект только как энергетический, он также открывает новые возможности для развития в области технологий".
Она отметила, что в конце минувшего года партнёры подписали главный коммерческий контракт по проекту.
Спикер также акцентировала внимание на том, что Россия ждёт заключения трёх оставшихся контрактов, чтобы начать практическую часть реализации проекта.
Вместе с тем, премьер-министр Египта отметил, что лично наблюдает за тем, как ведутся переговоры с Россией на тему возведения АЭС, потому что "в Египте не рассматривают этот проект только как энергетический, он также открывает новые возможности для развития в области технологий".