Матвиенко посещает Липецкую область с рабочей поездкой
23.01.2017, 11:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посещает город Липецк с рабочей поездкой.
У Валентины Матвиенко запланирована рабочая встреча с главой администрации Липецкой области Олегом Королевым, а также с представителями органов власти и общественностью региона.
Программой рабочей поездки Председателя СФ предусмотрено посещение объектов особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Липецк», Новолипецкого металлургического комбината и ряда объектов социальной сферы, таких, как перинатальный центр и клиническая больница.
Как сообщила Ираида Тихонова, Липецкая область – один из первых регионов, где открыт такой перинатальный центр. Новый корпус был построен в сжатые сроки с применением новейших технологий. По словам законодателя, в регионе растет рождаемость, и новый перинатальный центр поможет закрепить эту тенденцию.
Максим Кавджарадзе добавил, в прошлом году область заняла шестое место в рейтинге российских регионов по реализации майских указов Президента РФ в сфере экономики. По словам сенатора, успехи Липецкой области подтверждены рейтингами, оценками объективной экспертизы. Руководство региона активно работает над созданием благоприятных условий для ведения бизнеса, привлечения инвестиций, отметил Максим Кавджарадзе.
У Валентины Матвиенко запланирована рабочая встреча с главой администрации Липецкой области Олегом Королевым, а также с представителями органов власти и общественностью региона.
Программой рабочей поездки Председателя СФ предусмотрено посещение объектов особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Липецк», Новолипецкого металлургического комбината и ряда объектов социальной сферы, таких, как перинатальный центр и клиническая больница.
Как сообщила Ираида Тихонова, Липецкая область – один из первых регионов, где открыт такой перинатальный центр. Новый корпус был построен в сжатые сроки с применением новейших технологий. По словам законодателя, в регионе растет рождаемость, и новый перинатальный центр поможет закрепить эту тенденцию.
Максим Кавджарадзе добавил, в прошлом году область заняла шестое место в рейтинге российских регионов по реализации майских указов Президента РФ в сфере экономики. По словам сенатора, успехи Липецкой области подтверждены рейтингами, оценками объективной экспертизы. Руководство региона активно работает над созданием благоприятных условий для ведения бизнеса, привлечения инвестиций, отметил Максим Кавджарадзе.