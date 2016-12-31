Матвиенко поздравила россиян с Новым годом
31.12.2016, 12:07
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила россиян с наступающим Новым 2017 годом.
"Всё, что было сделано в уходящем году для укрепления и процветания нашей страны, решения важных государственных задач, мы сделали вместе. Главное – всегда верить в свои силы и своё Отечество", - сказала она.
Она пожелала, чтобы новый год стал "временем хороших перемен и созидательных начинаний". "Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, мира, семейного благополучия и всего самого доброго!", - заключила Матвиенко.
"Всё, что было сделано в уходящем году для укрепления и процветания нашей страны, решения важных государственных задач, мы сделали вместе. Главное – всегда верить в свои силы и своё Отечество", - сказала она.
Она пожелала, чтобы новый год стал "временем хороших перемен и созидательных начинаний". "Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, мира, семейного благополучия и всего самого доброго!", - заключила Матвиенко.