Матвиенко выразила соболезнования в связи с кончиной постпредста России в ООН Виталия Чуркина
21.02.2017, 13:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования родным и близким в связи с кончиной Виталия Чуркина:
"С чувством глубокой скорби узнала о смерти Виталия Ивановича Чуркина, постоянного представителя России в ООН.
Патриот России, блестящий дипломат, он в самые непростые моменты истории находился на переднем крае международной политики, на одном из самых важных её направлений.
Его деятельность пришлась на сложный период современной истории, когда искусство дипломатии помогает избежать хаоса. Уверена, это огромная потеря не только для тех, кто знал его лично и работал с ним, но также и для его оппонентов"
"С чувством глубокой скорби узнала о смерти Виталия Ивановича Чуркина, постоянного представителя России в ООН.
Патриот России, блестящий дипломат, он в самые непростые моменты истории находился на переднем крае международной политики, на одном из самых важных её направлений.
Его деятельность пришлась на сложный период современной истории, когда искусство дипломатии помогает избежать хаоса. Уверена, это огромная потеря не только для тех, кто знал его лично и работал с ним, но также и для его оппонентов"