Матвтиенко: в стране не должно быть платного детского здравоохранения
22.05.2017, 16:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Речи о платном детском здравоохранении в России быть не должно, государство в состоянии обеспечить достаточный объём финансирования для эффективной бесплатной медпомощи детям, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на первом заседании общественного совета федерального партийного проекта «Единой России» «Здоровье — детям», посвящённом планам работы на нынешний год.
«Единая Россия» уже приступила к реализации важнейших партпроектов. И нам с вами достался один из главных проектов «Здоровье-детям». Команда подобралась квалифицированная», - подчеркнула Матвиенко, открывая мероприятие.
Она отметила, что до конца года в 30 субъектах РФ появится 32 современных перинатальных центра. Партия приступила к контролю строительства этих медучреждений. Как отметила Матвиенко, к главным задачам партпроекта «Здоровье-детям», кроме строительства перинатальных центров, также является обеспечение условий для беременных женщин и детей-инвалидов.
Матвиенко отметила, что один из важных вопросов — развитие системы амбулаторных и стационарных медицинских учреждений для детей. Председатель Совфеда убеждена, что в каждом регионе должен быть создан серьёзный координирующий организационный центр для оказания педиатрической помощи по всем профилям. Для этого, по её словам, нужно рассмотреть вопрос о строительстве, реконструкции, капремонте детских больниц и поликлиник, а также вопросы кадров и бесплатной доступной медицинской помощи.
«Есть несколько примеров даже по Москве, когда предлагают родителям платную медицинскую помощь — то ли это компьютерная томография, то ли ещё что-то. Что касается детского здравоохранения, здесь вообще речи о платном здравоохранении быть не должно, государство в состоянии обеспечить достаточный объём финансирования на оказание эффективной помощи детям», — сказала Матвиенко.
«Единая Россия» уже приступила к реализации важнейших партпроектов. И нам с вами достался один из главных проектов «Здоровье-детям». Команда подобралась квалифицированная», - подчеркнула Матвиенко, открывая мероприятие.
Она отметила, что до конца года в 30 субъектах РФ появится 32 современных перинатальных центра. Партия приступила к контролю строительства этих медучреждений. Как отметила Матвиенко, к главным задачам партпроекта «Здоровье-детям», кроме строительства перинатальных центров, также является обеспечение условий для беременных женщин и детей-инвалидов.
Матвиенко отметила, что один из важных вопросов — развитие системы амбулаторных и стационарных медицинских учреждений для детей. Председатель Совфеда убеждена, что в каждом регионе должен быть создан серьёзный координирующий организационный центр для оказания педиатрической помощи по всем профилям. Для этого, по её словам, нужно рассмотреть вопрос о строительстве, реконструкции, капремонте детских больниц и поликлиник, а также вопросы кадров и бесплатной доступной медицинской помощи.
«Есть несколько примеров даже по Москве, когда предлагают родителям платную медицинскую помощь — то ли это компьютерная томография, то ли ещё что-то. Что касается детского здравоохранения, здесь вообще речи о платном здравоохранении быть не должно, государство в состоянии обеспечить достаточный объём финансирования на оказание эффективной помощи детям», — сказала Матвиенко.