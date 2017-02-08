Мединский принял участие в заседании оргкомитета XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов
08.02.2017, 16:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский принял участие в первом заседании организационного комитета XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов (ВФМС). По словам главы Минкультуры России, ведомство окажет всю необходимую помощь в проведении смотра, а также секции форума Культура и история.
Фестиваль пройдет в нескольких городах России с 14 по 22 октября 2017 года. Предполагается, что основной площадкой Всемирного фестиваля молодежи и студентов станет Сочи, также его мероприятия планируется провести в Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Севастополе, Симферополе, Калининграде и во Владивостоке. При этом не исключено, что список городов-участников будет расширен. Предложение увеличить их количество высказал глава оргкомитета форума, первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.
«Я бы предложил подумать над расширением количества городов», - сказал Сергей Кириенко. Он также подчеркнул, что навязывать субъектам Российской Федерации проведение мероприятий в рамках фестиваля не стоит, «но надо дать возможность регионам, если у них появятся такое желание и готовность, взять на себя финансирование региональных программ». «Чем в большем количестве регионов смогут побывать международные участники Всемирного фестиваля, тем лучше. Они и страну увидят шире, и для регионов то, что они станут участниками фестиваля, важно», - сказал глава оргкомитета.
Основные мероприятия форума будут проходить в Сочи. Кроме того, в день его открытия в Москве состоится Международный парад студенчества. Ожидается, что участниками форума станут более 20 тысяч гостей из 150 стран мира. Организаторы отмечают, что фестиваль призван «консолидировать молодежное мировое сообщество вокруг идеи справедливости, укрепить международные связи, а также способствовать развитию межнационального и межкультурного взаимодействия».
Фестиваль пройдет в нескольких городах России с 14 по 22 октября 2017 года. Предполагается, что основной площадкой Всемирного фестиваля молодежи и студентов станет Сочи, также его мероприятия планируется провести в Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Севастополе, Симферополе, Калининграде и во Владивостоке. При этом не исключено, что список городов-участников будет расширен. Предложение увеличить их количество высказал глава оргкомитета форума, первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.
«Я бы предложил подумать над расширением количества городов», - сказал Сергей Кириенко. Он также подчеркнул, что навязывать субъектам Российской Федерации проведение мероприятий в рамках фестиваля не стоит, «но надо дать возможность регионам, если у них появятся такое желание и готовность, взять на себя финансирование региональных программ». «Чем в большем количестве регионов смогут побывать международные участники Всемирного фестиваля, тем лучше. Они и страну увидят шире, и для регионов то, что они станут участниками фестиваля, важно», - сказал глава оргкомитета.
Основные мероприятия форума будут проходить в Сочи. Кроме того, в день его открытия в Москве состоится Международный парад студенчества. Ожидается, что участниками форума станут более 20 тысяч гостей из 150 стран мира. Организаторы отмечают, что фестиваль призван «консолидировать молодежное мировое сообщество вокруг идеи справедливости, укрепить международные связи, а также способствовать развитию межнационального и межкультурного взаимодействия».