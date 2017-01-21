ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский заявил о том, что его ведомство с "ужасом следит" за тем, как боевики террористической организации "Исламское государство" разрушают объекты всемирного наследия ЮНЕСКО в сирийском городе Пальмира.

"Мы с ужасом следим за этой ситуацией", — отметил глава ведомства.

Ранее генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова назвала разрушение памятников в Пальмире военным преступлением и огромной потерей для народа Сирии и человечества.

Она определила виновных, как воинствующих экстремистов, добавив, что "посредством культурных чисток воинствующие экстремисты стремятся уничтожить как человеческие жизни, так и исторические памятники, чтобы лишить сирийский народ прошлого и будущего".

Напомним, на днях стало известно, что боевики запрещённой в России террористической группировки "Исламское государство" разрушили всемирно известный Тетрапилон и часть Римского театра в Пальмире.