ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На реализацию приоритетных проектов в 2017 году предусмотрено 177 млрд руб., заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам.



"Решения по субсидиям, по организации финансирования в регионах должны быть приняты строго в срок. Нужно наладить чёткий контроль за эффективным использованием денег. Сегодня мы для этого сформируем специальную рабочую группу с участием всех, кто этим занимается, а также контрольных структур", - добавил премьер.



Он также попросил членов президиума регулярно докладывать о ходе исполнения бюджета приоритетных проектов и о мерах по повышению бюджетной эффективности в рамках внедрения проектного подхода.