Медведев не исключил рост ВВП в 1-2% в 2017 году
04.03.2017, 19:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что российская экономика вошла в стадию роста, в 2017 году он ожидается в пределах от 1% до 2%, а разрабатываемый план действий правительства до 2025 года нацелен на рост в 3% и выше.
"Погода в экономике меняется. Совершенно очевидно, что наша экономика вошла, пока ещё, может не так уверенно, но всё-таки в стадию роста. Падение закончилось. В этом году мы ожидаем роста экономики в пределах от 1% до 2%. Это уже очень неплохо, потому что это, по сути, европейский уровень роста, хотя хотелось бы больше. И та программа, которую мы сейчас готовим – план действий правительства до 2025 года, нацелен именно на трёх и более процентный рост нашей экономики с тем, чтобы перекрыть мировые цифры по росту", - сказал Медведев в интервью "Вести в субботу".
"Очень важно то, что мы всё-таки сумели совладать с инфляцией. Ещё в какой-то относительно недавний момент казалось, что инфляция снова разбушевалась после девальвации рубля", - добавил он.
"Она была двузначная, и это сильно ударило по доходам населения, никому это особенно не нравилось, за исключением может быть отдельных сегментов бизнеса, которые всегда на девальвации выигрывают", - сказал Медведев.
"Погода в экономике меняется. Совершенно очевидно, что наша экономика вошла, пока ещё, может не так уверенно, но всё-таки в стадию роста. Падение закончилось. В этом году мы ожидаем роста экономики в пределах от 1% до 2%. Это уже очень неплохо, потому что это, по сути, европейский уровень роста, хотя хотелось бы больше. И та программа, которую мы сейчас готовим – план действий правительства до 2025 года, нацелен именно на трёх и более процентный рост нашей экономики с тем, чтобы перекрыть мировые цифры по росту", - сказал Медведев в интервью "Вести в субботу".
"Очень важно то, что мы всё-таки сумели совладать с инфляцией. Ещё в какой-то относительно недавний момент казалось, что инфляция снова разбушевалась после девальвации рубля", - добавил он.
"Она была двузначная, и это сильно ударило по доходам населения, никому это особенно не нравилось, за исключением может быть отдельных сегментов бизнеса, которые всегда на девальвации выигрывают", - сказал Медведев.