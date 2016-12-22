Медведев: нужно налогами стимулировать ТЭК использовать российские технологии
22.12.2016, 16:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости стимулирования отечественных энергокомпаний использовать российские технологии с помощью налоговых и финансовых инструментов.
Выступая сегодня на совещании по проекту энергостратегии России до 2035 года, Медведев напомнил, что одной из сложных проблем в ТЭК, по которой нужно принимать решение, остаётся зависимость отрасли от иностранных технологий и оборудования.
"Несмотря на решения, которые мы принимали в последние годы, по ряду позиций эта зависимость пока ещё находится на критическом уровне", - подчеркнул он.
"Эту ситуацию нужно менять, поддерживать наших производителей, которые готовы предоставить конкурентные по цене и по качеству виды оборудования или сервиса. С помощью налоговых и финансовых инструментов стимулировать энергетические компании использовать преимущественно российскую продукцию и услуги", - сказал премьер.
Выступая сегодня на совещании по проекту энергостратегии России до 2035 года, Медведев напомнил, что одной из сложных проблем в ТЭК, по которой нужно принимать решение, остаётся зависимость отрасли от иностранных технологий и оборудования.
"Несмотря на решения, которые мы принимали в последние годы, по ряду позиций эта зависимость пока ещё находится на критическом уровне", - подчеркнул он.
"Эту ситуацию нужно менять, поддерживать наших производителей, которые готовы предоставить конкурентные по цене и по качеству виды оборудования или сервиса. С помощью налоговых и финансовых инструментов стимулировать энергетические компании использовать преимущественно российскую продукцию и услуги", - сказал премьер.