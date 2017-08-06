Медведев отметил важную роль ЖД отрасли в развитии экономики и нацбезопасности
06.08.2017, 15:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил железнодорожников с профессиональным праздником, отметив важную роль железнодорожной отрасли в экономическом развитии и национальной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина РФ.
«Ваша отрасль имеет огромное значение для развития экономики, освоения Крайнего Севера, Урала, Сибири и Дальнего Востока. И, конечно, она незаменима в решении ключевых задач, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны», - говорится в сообщении.
Медведев подчеркнул огромное историческое значение железных дорог, которые «соединили не только города и посёлки, они сблизили друг с другом миллионы людей, которые стали больше путешествовать по своей стране».
Премьер-министр особо отметил неугасающую популярность железнодорожного транспорта, подчеркнув большой вклад работников отрасли в повышение комфорта и безопасности в поездах и на вокзалах, обновление подвижных составов, создание современных высокоскоростных магистралей.
«Важно не останавливаться на достигнутом и, опираясь на крепкие, проверенные временем традиции, двигаться вперед по инновационной траектории. Здоровья вам и удачи», - резюмировал глава Правительства РФ.
«Ваша отрасль имеет огромное значение для развития экономики, освоения Крайнего Севера, Урала, Сибири и Дальнего Востока. И, конечно, она незаменима в решении ключевых задач, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны», - говорится в сообщении.
Медведев подчеркнул огромное историческое значение железных дорог, которые «соединили не только города и посёлки, они сблизили друг с другом миллионы людей, которые стали больше путешествовать по своей стране».
Премьер-министр особо отметил неугасающую популярность железнодорожного транспорта, подчеркнув большой вклад работников отрасли в повышение комфорта и безопасности в поездах и на вокзалах, обновление подвижных составов, создание современных высокоскоростных магистралей.
«Важно не останавливаться на достигнутом и, опираясь на крепкие, проверенные временем традиции, двигаться вперед по инновационной траектории. Здоровья вам и удачи», - резюмировал глава Правительства РФ.
Источник: https://er.ru