Медведев: перевод общедомовых расходов в жилищные услуги повысит прозрачность формирования оплаты
16.01.2017, 15:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев надеется, что подписанное им постановление о переводе общедомовых расходов из коммунальных услуг в жилищные позволит повысить прозрачность формирования оплаты за эти услуги для граждан.
По словам Медведева, таким образом, общедомовые расходы переводятся из коммунальных услуг в сугубо жилищные, размер платы за которые определяется самими собственниками жилья. "Надеюсь, это повысит прозрачность формирования оплаты и сделает её более предсказуемой для людей", - отметил он.
Ещё одно постановление утверждает правила общественного жилищного контроля. Цель - также повысить прозрачность и эффективность работы госструктур, потому что жилищная сфера всех волнует, а нарушений и злоупотреблений там действительно хватает, заявил премьер.
По словам Медведева, таким образом, общедомовые расходы переводятся из коммунальных услуг в сугубо жилищные, размер платы за которые определяется самими собственниками жилья. "Надеюсь, это повысит прозрачность формирования оплаты и сделает её более предсказуемой для людей", - отметил он.
Ещё одно постановление утверждает правила общественного жилищного контроля. Цель - также повысить прозрачность и эффективность работы госструктур, потому что жилищная сфера всех волнует, а нарушений и злоупотреблений там действительно хватает, заявил премьер.