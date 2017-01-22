ОРЕАНДА-НОВОСТИ Премьер-министр РФ, Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поддержал предложение участников съезда партии «Единая Россия» рекомендовать главам российских регионов ввести курс краеведения в учебных учреждениях в качестве факультативного.



Премьер-министр перед началом второго дня съезда в воскресенье осмотрел выставку, посвященную основным направлениям деятельности партии.



«На счет краеведения — это хорошая история. Но мы не будем это в обязательные часы включать. А вот в качестве факультатива рекомендовать можно», — сказал Дмитрий Медведев.



Он также высказался за развитие в регионах обучения народным промыслам и ремёслам.