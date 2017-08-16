Медведев поддержал программу модернизации школ в Мордовии
16.08.2017, 16:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Темой встречи премьер-министра и врио губернатора Республики Мордовия стало строительство школьных и дошкольных учебных заведений, а также экономическое развитие региона
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и врио главы Республики Мордовия Владимир Волков обсудили на встрече строительство школ и детских дошкольных заведений в регионе, а также улучшающиеся экономические показатели республики.
Волков напомнил, что по программе строительства детских дошкольных заведений в Республике построено 54 детских сада, однако очередь осталась. «Мы продолжаем эту программу. В этом году шесть садиков сдаём», — отметил он.
Медведев подчеркнул, что речь идет и о дополнительных возможностях некоторых детских садов, к примеру, пристройки, «рядом стоящие здания с ясельными группами», и об отдельных детских садах.
По словам Волкова, власти республики намерены ликвидировать вторую смену к 2020 году. «У нас есть программа. Мы вторую смену к 2020 году ликвидируем, это обязательно. У нас немного школ, которые работают во вторую смену: в основном, это школы, которые построены ещё давно и которым требуется ремонт, именно с этой точки зрения и составлена программа», — добавил врио губернатора Республики Мордовия.
В свою очередь премьер-министр подчеркнул, что задача капитального ремонта школ не менее важна, чем создание новых учебных заведений. «Это правильно абсолютно, тем более, когда мы в последний раз с вами совещание проводили, встречались, я как раз специально заметил, вторая смена не всегда такая большая проблема, если школа хорошая и все правильно грамотно сделано, то лучше учиться во вторую в современной, комфортабельной, благоустроенной школе, где хороший педагогический коллектив, чем в одну смену в школе, где практически ничего нет», - сказал Медведев, добавив, что средства на поддержку регионов на следующий год и на ближайшую трёхлетку заложены.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и врио главы Республики Мордовия Владимир Волков обсудили на встрече строительство школ и детских дошкольных заведений в регионе, а также улучшающиеся экономические показатели республики.
Волков напомнил, что по программе строительства детских дошкольных заведений в Республике построено 54 детских сада, однако очередь осталась. «Мы продолжаем эту программу. В этом году шесть садиков сдаём», — отметил он.
Медведев подчеркнул, что речь идет и о дополнительных возможностях некоторых детских садов, к примеру, пристройки, «рядом стоящие здания с ясельными группами», и об отдельных детских садах.
По словам Волкова, власти республики намерены ликвидировать вторую смену к 2020 году. «У нас есть программа. Мы вторую смену к 2020 году ликвидируем, это обязательно. У нас немного школ, которые работают во вторую смену: в основном, это школы, которые построены ещё давно и которым требуется ремонт, именно с этой точки зрения и составлена программа», — добавил врио губернатора Республики Мордовия.
В свою очередь премьер-министр подчеркнул, что задача капитального ремонта школ не менее важна, чем создание новых учебных заведений. «Это правильно абсолютно, тем более, когда мы в последний раз с вами совещание проводили, встречались, я как раз специально заметил, вторая смена не всегда такая большая проблема, если школа хорошая и все правильно грамотно сделано, то лучше учиться во вторую в современной, комфортабельной, благоустроенной школе, где хороший педагогический коллектив, чем в одну смену в школе, где практически ничего нет», - сказал Медведев, добавив, что средства на поддержку регионов на следующий год и на ближайшую трёхлетку заложены.
Источник: Единая Россия