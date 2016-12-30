Медведев подписал распоряжение о создании в России пилотного проекта системы реабилитации инвалидов
30.12.2016, 14:08
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении в 2017 году субсидий на реализацию пилотного проекта по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, сообщает сайт правительства РФ.
"Подписанным распоряжением субсидии в общем объёме 300 млн рублей предоставляются бюджетам Пермского края и Свердловской области на софинансирование расходов на реализацию мер, включённых в программы субъектов Федерации, разработанные на основе технического задания пилотного проекта по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов", - говорится в сообщении.
Средства предоставляются в рамках подпрограммы "Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" государственной программы "Доступная среда" на 2011-2020 годы.
"Подписанным распоряжением субсидии в общем объёме 300 млн рублей предоставляются бюджетам Пермского края и Свердловской области на софинансирование расходов на реализацию мер, включённых в программы субъектов Федерации, разработанные на основе технического задания пилотного проекта по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов", - говорится в сообщении.
Средства предоставляются в рамках подпрограммы "Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" государственной программы "Доступная среда" на 2011-2020 годы.