Медведев поручил ведомствам проанализировать новый механизм льготного кредитования АПК
06.03.2017, 19:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 6 марта поручил Минсельхозу, Минфину и Минэкономразвития проанализировать новый механизм льготного кредитования АПК.
"Минсельхозу России, Минфину России, Минэкономразвития России совместно с высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации провести анализ применения действующего механизма предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и её реализацию, по льготной ставке", - говорится в перечне поручений, изданных по итогам Сочинского инвестиционного форума.
О результатах необходимо доложить в правительство до 1 сентября 2017 года.
Этим же ведомствам с участием Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России и Центросоюза России до 20 апреля необходимо проработать вопрос о принятии программы поддержки сельскохозяйственной и потребительской кооперации.
Кроме того, до 20 июля 2017 года Минсельхозу, Минфину и Минэкономразвития поручено провести анализ эффективности применяемых мер государственной поддержки товарной аквакультуры (товарного рыбоводства).
"Минсельхозу России, Минфину России, Минэкономразвития России совместно с высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации провести анализ применения действующего механизма предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и её реализацию, по льготной ставке", - говорится в перечне поручений, изданных по итогам Сочинского инвестиционного форума.
О результатах необходимо доложить в правительство до 1 сентября 2017 года.
Этим же ведомствам с участием Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России и Центросоюза России до 20 апреля необходимо проработать вопрос о принятии программы поддержки сельскохозяйственной и потребительской кооперации.
Кроме того, до 20 июля 2017 года Минсельхозу, Минфину и Минэкономразвития поручено провести анализ эффективности применяемых мер государственной поддержки товарной аквакультуры (товарного рыбоводства).