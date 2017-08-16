Медведев поручил обеспечить выполнение проектов по сохранению Волги
16.08.2017, 12:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Министерству природных ресурсов и экологии РФ обеспечить выполнение проектов по предотвращению загрязнения реки Волги в рамках приоритетного проекта «Чистая страна». О проделанной работе поручено доложить Правительству РФ к ноябрю этого года.
Поручения даны по итогам совещания о сохранении, предотвращении загрязнения и рациональном использовании реки Волга, которое провел премьер-министр 8 августа в Волгограде.
«Минприроды РФ (Сергею Донскому) обеспечить синхронизацию реализации приоритетного проекта «Чистая страна», в рамках которого финансируются проекты по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, с приоритетным проектом, направленным на сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги, обеспечив формирование в составе приоритетного проекта «Чистая страна» специального раздела по объектам, представляющим угрозу водным объектам Волжского бассейна», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кабмина РФ.
Поручения даны по итогам совещания о сохранении, предотвращении загрязнения и рациональном использовании реки Волга, которое провел премьер-министр 8 августа в Волгограде.
«Минприроды РФ (Сергею Донскому) обеспечить синхронизацию реализации приоритетного проекта «Чистая страна», в рамках которого финансируются проекты по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, с приоритетным проектом, направленным на сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги, обеспечив формирование в составе приоритетного проекта «Чистая страна» специального раздела по объектам, представляющим угрозу водным объектам Волжского бассейна», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кабмина РФ.
Источник: Единая Россия