ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проанализировать возможность снижения ставок по ипотеке, сообщает официальный сайт Кабмина РФ.

«Минстрою России, Минфину России совместно с Банком России и АО «АИЖК» проанализировать возможность для дальнейшего снижения процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам и до 4 октября 2017 года представить в Правительство РФ предложения по развитию рынка ипотеки и ипотечных ценных бумаг», - говорится в перечне поручений.

Также по итогам совещания отмечена целесообразность скорейшего принятия законопроектов о внедрении электронной закладной и стандартов раскрытия информации о полной стоимости кредита для заёмщиков на первой странице кредитного договора.

Минстрою России и «АИЖК» поручено представить до 15 сентября в Кабмин РФ предложения о проведении архитектурного конкурса на лучшие проекты стандартного жилья и жилой застройки. Также ведомствам предстоит проработать вопрос о целесообразности изменения нормативов проектирования, строительства многоквартирных домов, а также развития городских территорий с учетом современных подходов к комфортной городской среде.

Глава Правительства РФ поручил представить до 15 сентября в Кабмин РФ согласованные предложения по совершенствованию законодательства по вопросам благоустройства, предусмотрев четкое разграничение полномочий в этой сфере между РФ, регионами и органами местного самоуправления.

При формировании федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов необходимо будет обеспечить выделение субсидий субъектам РФ на мероприятия по созданию комфортной городской среды в размере не ниже уровня 2017 года, а также проработать вопрос дополнительного выделения средств на оказание поддержки благоустройства мест массового отдыха в малых городах и на организацию обучения представителей регионов и муниципальных образований для профессиональной и эффективной их реализации.