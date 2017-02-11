Медведев поручил проработать переход России на модель экологически устойчивого развития
11.02.2017, 13:07
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал указания предусмотреть при разработке документов стратегического планирования и комплексного плана действий правительства РФ на 2017-2025 годы в качестве одной из основных целей переход к модели экологически устойчивого развития.
Соответствующее поручение дано Минэкономразвития, Минприроды, Минэнерго, Минпромторгу и министру РФ по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову.
В частности, ответственным ведомствам поручается обратить особое внимание на "использование системы индикаторов устойчивого развития, определение механизмов достижения целей и поэтапное решение задач экологически устойчивого развития территорий регионов на период до 2030 года и на перспективу до 2050 года; на установление целевых показателей энергоэффективности экономики в целом и по основным её секторам, а также на реализацию комплекса мер по повышению такой энергоэффективности, включая создание и использование возобновляемых источников энергии, развитие микрогенерации на основе возобновляемых источников энергии; на учёт влияния введения механизмов, обеспечивающих экологически устойчивое развитие, на деятельность хозяйствующих субъектов". Срок исполнения установлен до 15 июня.
Медведев также поручил Минобрнауки, Минприроды и министру Михаилу Абызову до 17 августа представить предложения по включению в образовательные стандарты требований к освоению базовых знаний в области охраны окружающей среды и устойчивого развития, в том числе с учётом современных приоритетов мирового сообщества.
Также ведомствам поручено до 14 сентября внести в законодательство изменения, направленные на снижение выбросов в воздух вредных веществ, а до 18 октября - внести изменения, предусматривающие, проведение экологической госэкспертизы материалов обоснования инвестпроектов; уточнение порядка выдачи комплексных экологических разрешений; установление уполномоченным органом срока проведения государственной экологической экспертизы; получение комплексных экологических разрешений с учётом программ оснащения предприятий автоматическими и техническими средствами контроля выбросов; определение понятия "экологическая информация", порядка доступа к ней и отнесение такой информации к общедоступной информации.
Глава правительства также дал ряд поручений по внесению в законодательство изменений, направленных на стимулирование деятельности по переработке отходов и безопасному обращению с ними; по утверждению национальной методики оценки поглощения диоксида углерода; по применению "зелёных" финансовых инструментов; по разработке нормативов качества окружающей среды, по нормативам качества почв и земель.
Указания премьер-министра РФ даны во исполнение поручений Президента РФ Владимира Путина по итогам заседания Госсовета "Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений", прошедшего 27 декабря 2016 года.
Указом Президента РФ 2017 год объявлен Годом экологии. Как говорится в указе, Год экологии призван привлечь внимание общества к вопросам экологического развития Российской Федерации, сохранению биологического разнообразия и обеспечению экологической безопасности.
Улучшение качества природной среды и экологических условий жизни человека, формирование устойчивой экологически ориентированной модели развития экономики и содействие повышению инвестпривлекательности субъектов РФ - цели, которые "Единая Россия" ставит в рамках проекта "Экология России".
Соответствующее поручение дано Минэкономразвития, Минприроды, Минэнерго, Минпромторгу и министру РФ по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову.
В частности, ответственным ведомствам поручается обратить особое внимание на "использование системы индикаторов устойчивого развития, определение механизмов достижения целей и поэтапное решение задач экологически устойчивого развития территорий регионов на период до 2030 года и на перспективу до 2050 года; на установление целевых показателей энергоэффективности экономики в целом и по основным её секторам, а также на реализацию комплекса мер по повышению такой энергоэффективности, включая создание и использование возобновляемых источников энергии, развитие микрогенерации на основе возобновляемых источников энергии; на учёт влияния введения механизмов, обеспечивающих экологически устойчивое развитие, на деятельность хозяйствующих субъектов". Срок исполнения установлен до 15 июня.
Медведев также поручил Минобрнауки, Минприроды и министру Михаилу Абызову до 17 августа представить предложения по включению в образовательные стандарты требований к освоению базовых знаний в области охраны окружающей среды и устойчивого развития, в том числе с учётом современных приоритетов мирового сообщества.
Также ведомствам поручено до 14 сентября внести в законодательство изменения, направленные на снижение выбросов в воздух вредных веществ, а до 18 октября - внести изменения, предусматривающие, проведение экологической госэкспертизы материалов обоснования инвестпроектов; уточнение порядка выдачи комплексных экологических разрешений; установление уполномоченным органом срока проведения государственной экологической экспертизы; получение комплексных экологических разрешений с учётом программ оснащения предприятий автоматическими и техническими средствами контроля выбросов; определение понятия "экологическая информация", порядка доступа к ней и отнесение такой информации к общедоступной информации.
Глава правительства также дал ряд поручений по внесению в законодательство изменений, направленных на стимулирование деятельности по переработке отходов и безопасному обращению с ними; по утверждению национальной методики оценки поглощения диоксида углерода; по применению "зелёных" финансовых инструментов; по разработке нормативов качества окружающей среды, по нормативам качества почв и земель.
Указания премьер-министра РФ даны во исполнение поручений Президента РФ Владимира Путина по итогам заседания Госсовета "Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений", прошедшего 27 декабря 2016 года.
Указом Президента РФ 2017 год объявлен Годом экологии. Как говорится в указе, Год экологии призван привлечь внимание общества к вопросам экологического развития Российской Федерации, сохранению биологического разнообразия и обеспечению экологической безопасности.
Улучшение качества природной среды и экологических условий жизни человека, формирование устойчивой экологически ориентированной модели развития экономики и содействие повышению инвестпривлекательности субъектов РФ - цели, которые "Единая Россия" ставит в рамках проекта "Экология России".