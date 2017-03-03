ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил до 4 апреля подготовить предложения по расширению допуска банков к льготному кредитованию предприятий агропромышленного комплекса (АПК). Как сообщает пресс-служба Кабмина, такое поручение дано по итогам заседания правительства 2 марта.

«Минсельхозу совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и с участием Банка России до 4 апреля 2017 года представить в правительство предложения о расширении критериев отбора российских кредитных организаций в качестве уполномоченных банков по кредитованию предприятий АПК по льготной ставке», - говорится в поручении. В этих предложениях, согласно сообщению пресс-службы правительства, должно быть предусмотрено в качестве одного из критериев отбора наличие согласия банков на раскрытие надзорной информации о финансовом положении.

Кроме того, Минсельхозу поручено совместно с Минфином и другими ведомствами, банками и компанией «Росагролизинг» обеспечить сельхозтоваропроизводителей средствами федерального бюджета, материально-техническими и финансовыми ресурсами в объемах, необходимых для проведения в 2017 году сезонных полевых работ. Также Минсельхоз, Минпромторг, Минэнерго и ФАС вместе с властями регионов должны будут вести мониторинг цен на горючесмазочные материалы и минеральные удобрения, поставляемые сельхозпредприятиям, и докладывать о результатах до 5 числа каждого месяца.