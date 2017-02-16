Медведев поручил решить проблему с установкой ЭРА-ГЛОНАСС на подержанных авто
16.02.2017, 12:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьерам решить проблему, возникшую с введением обязательной установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на иностранных автомобилях при постановке на учет в России. Об этом заявил Губернатор Приморья Владимир Миклушевский во время приёма граждан сегодня, 16 февраля.
На приём к главе региона пришел Валерий Кауров, представитель инициативной группы жителей Приморского края, выступающих за временный мораторий на установку этой системы.
«Заложниками этой ситуации в крае оказался широкий круг лиц, которые так или иначе вовлечены в автомобильный бизнес: моряки, декларанты, автоперевозчики, собственники авто – все страдают от этой неопределенности», – отметил он.
Начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин подтвердил, в подвешенном состоянии оказались около 1400 автомобилей, около тысячи «застряло» на таможенных складах в Приморье, ещё часть – в Японии.
Владимир Миклушевский подчеркнул, с ситуацией не просто знаком, но и активно участвует в её разрешении.
«Вашу позицию я понимаю и разделяю, совершенно очевидно, что в техрегламенте Таможенного союза про это просто забыли. Правда, не все в Минпромторге с этим соглашаются, но мы их убедим, что они не правы. Более двух недель назад я обратился к Полпреду Президента в ДФО, вчера состоялся видео-селектор с Дмитрием Рогозиным и Юрием Трутневым, есть поручение Председателя Правительства Дмитрия Медведева двум вице-премьерам эту проблему решить», – заявил Губернатор Приморья.
Владимир Миклушевский подчеркнул, необходимо не только доработать порядок оформления и передачи ввезённых транспортных средств владельцу, а также определить порядок дооборудования этих автомобилей, предстоит решить, какая структура будет устанавливать систему «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанные автомобили.
На приём к главе региона пришел Валерий Кауров, представитель инициативной группы жителей Приморского края, выступающих за временный мораторий на установку этой системы.
«Заложниками этой ситуации в крае оказался широкий круг лиц, которые так или иначе вовлечены в автомобильный бизнес: моряки, декларанты, автоперевозчики, собственники авто – все страдают от этой неопределенности», – отметил он.
Начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин подтвердил, в подвешенном состоянии оказались около 1400 автомобилей, около тысячи «застряло» на таможенных складах в Приморье, ещё часть – в Японии.
Владимир Миклушевский подчеркнул, с ситуацией не просто знаком, но и активно участвует в её разрешении.
«Вашу позицию я понимаю и разделяю, совершенно очевидно, что в техрегламенте Таможенного союза про это просто забыли. Правда, не все в Минпромторге с этим соглашаются, но мы их убедим, что они не правы. Более двух недель назад я обратился к Полпреду Президента в ДФО, вчера состоялся видео-селектор с Дмитрием Рогозиным и Юрием Трутневым, есть поручение Председателя Правительства Дмитрия Медведева двум вице-премьерам эту проблему решить», – заявил Губернатор Приморья.
Владимир Миклушевский подчеркнул, необходимо не только доработать порядок оформления и передачи ввезённых транспортных средств владельцу, а также определить порядок дооборудования этих автомобилей, предстоит решить, какая структура будет устанавливать систему «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанные автомобили.