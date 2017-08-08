Медведев потребовал принять меры по предотвращению загрязнения Волги
08.08.2017, 18:30
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал активно заняться мерами по предотвращению загрязнения Волги.
"Именно в бассейне Волги сложилась самая напряженная экологическая обстановка, по многим позициям значительно более худшая, чем общая ситуация в стране. В Волгу поступает порядка 38% всех российских стоковых вод", – подчеркнул глава Правительства РФ на совещании по предотвращению загрязнения Волги, которое проходит в Волгограде.
По словам премьер-министра, в Волгу поступает до 5,5 кубокилометров сточных вод, из которых только 10% являются очищенными. Всего в Волгу поступает до 2,5 млн тонн загрязняющих веществ. "Река захламлена брошенными, затопленными судами. В реке находится где-то до 2,5 тысячи плавсредст, включая нефтеналивные суда, – отметил Медведев. - По данным экологов, Волга исчерпала свои возможности по самоочищению. Если ничего не предпринимать, то в недалекой перспективе вода Волги может стать непригодной для проживания людей".
Именно поэтому объем федеральной программы по очистке Волги до 2025 года составит, по его словам, 257 млрд рублей. "Проект по своим масштабам таков, что здесь требуется консолидированные усилия всех, кто должен заниматься этой деятельностью. Этот проект невозможно просто переложить на регионы, или сказать, что бизнес должен привести очистные сооружения в порядок", – пояснил он.
Глава правительства РФ предложил обратить особое внимание на финансирование программы в 2018-2020 годах. "По подсчетам Минприроды, в следующем году на это требуется около 1 миллиарда рублей, а потом, в 2019-2020 годах, приблизительно по 11 миллиардов рублей из федерального бюджета", - сообщил премьер-министр.
В рамках реализации приоритетного проекта по сохранению реки Волги, в частности, в волжском бассейне предстоит наладить экологический мониторинг состояния окружающей среды, запустить строительство и модернизацию очистных сооружений, внедрить на предприятиях наилучшие технологии по очистке сточных вод. "Особое внимание также необходимо будет уделить низовью Волги. Потребуется дополнительное обводнение реки Ахтубы, важно в целом повышать пропускную способность гидротехнических сооружений, создать условия для воспроизводства рыбы", – сказал председатель Кабмина РФ.
Медведев отметил, что Волга имеет государственное значение, для европейской части России это важнейшая река, где проживает порядка 60 млн человек. "Поэтому Минфину, Минэкономразвития, Минприроды, губернаторам, другим заинтересованным ведомствам необходимо представить свои предложения о соединении всех возможных источников", – подчеркнул глава Правительства РФ.
Премьер-министр указал на необходимость продумать, каким образом каждый год будет финансироваться эта программа путем сложения всех возможностей. По словам Медведева, нельзя допустить ситуации, чтобы расходы на очищение Волги в основном упали на регионы. "При этом в регионах Поволжья должны появиться свои проекты по очистке и сохранению Волги. Нам всем нужно подумать, как эти проекты финансировать, как привлекать в эту сферу инвестиции" - резюмировал глава Правительства РФ.
"Именно в бассейне Волги сложилась самая напряженная экологическая обстановка, по многим позициям значительно более худшая, чем общая ситуация в стране. В Волгу поступает порядка 38% всех российских стоковых вод", – подчеркнул глава Правительства РФ на совещании по предотвращению загрязнения Волги, которое проходит в Волгограде.
По словам премьер-министра, в Волгу поступает до 5,5 кубокилометров сточных вод, из которых только 10% являются очищенными. Всего в Волгу поступает до 2,5 млн тонн загрязняющих веществ. "Река захламлена брошенными, затопленными судами. В реке находится где-то до 2,5 тысячи плавсредст, включая нефтеналивные суда, – отметил Медведев. - По данным экологов, Волга исчерпала свои возможности по самоочищению. Если ничего не предпринимать, то в недалекой перспективе вода Волги может стать непригодной для проживания людей".
Именно поэтому объем федеральной программы по очистке Волги до 2025 года составит, по его словам, 257 млрд рублей. "Проект по своим масштабам таков, что здесь требуется консолидированные усилия всех, кто должен заниматься этой деятельностью. Этот проект невозможно просто переложить на регионы, или сказать, что бизнес должен привести очистные сооружения в порядок", – пояснил он.
Глава правительства РФ предложил обратить особое внимание на финансирование программы в 2018-2020 годах. "По подсчетам Минприроды, в следующем году на это требуется около 1 миллиарда рублей, а потом, в 2019-2020 годах, приблизительно по 11 миллиардов рублей из федерального бюджета", - сообщил премьер-министр.
В рамках реализации приоритетного проекта по сохранению реки Волги, в частности, в волжском бассейне предстоит наладить экологический мониторинг состояния окружающей среды, запустить строительство и модернизацию очистных сооружений, внедрить на предприятиях наилучшие технологии по очистке сточных вод. "Особое внимание также необходимо будет уделить низовью Волги. Потребуется дополнительное обводнение реки Ахтубы, важно в целом повышать пропускную способность гидротехнических сооружений, создать условия для воспроизводства рыбы", – сказал председатель Кабмина РФ.
Медведев отметил, что Волга имеет государственное значение, для европейской части России это важнейшая река, где проживает порядка 60 млн человек. "Поэтому Минфину, Минэкономразвития, Минприроды, губернаторам, другим заинтересованным ведомствам необходимо представить свои предложения о соединении всех возможных источников", – подчеркнул глава Правительства РФ.
Премьер-министр указал на необходимость продумать, каким образом каждый год будет финансироваться эта программа путем сложения всех возможностей. По словам Медведева, нельзя допустить ситуации, чтобы расходы на очищение Волги в основном упали на регионы. "При этом в регионах Поволжья должны появиться свои проекты по очистке и сохранению Волги. Нам всем нужно подумать, как эти проекты финансировать, как привлекать в эту сферу инвестиции" - резюмировал глава Правительства РФ.
Источник: Единая России