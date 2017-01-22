Медведев примет участие в работе XVI Съезда "Единой России"

ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель всероссийской политической партии «Единая Россия», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сегодня примет участие в работе XVI Съезда Партии.



Известно, что Медведев проведёт совместное заседание Высшего совета и Генерального совета «Единой России» и выступит с докладом перед однопартийцами.



Во второй день работы Съезда планируется принять ряд кадровых решений. В регионах уже завершилась отчетно-выборная кампания, по итогам которой на четверть обновился руководящий состав в первичных, местных и региональных отделениях Партии. Таким образом, «Единая Россия» продолжает курс на обновление кадров. Кроме того, планируется проанализировать опыт проведения единого дня предварительного голосования и перспективы его дальнейшего использования в избирательных кампаниях для обеспечения конкурентности, прозрачности и легитимности выборов.