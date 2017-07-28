ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Чемпионат России по лёгкой атлетике 2017 года пройдёт 28–30 июля в Жуковском, на стадионе «Метеор». На протяжении трёх дней будет разыграно 38 комплектов медалей (19 мужских и 19 женских). В частности, пройдут соревнования в беге на различные дистанции, в том числе с барьерами и препятствиями, прыжках в высоту, с шестом, в длину, тройном прыжке, толкании ядра, метании диска, копья и молота, а также несколько эстафет. Подмосковный город впервые в истории примет главный старт российского легкоатлетического сезона.