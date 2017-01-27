Медведев призвал ФНС развивать электронные сервисы по уплате налогов
27.01.2017, 15:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Электронные услуги со стороны налоговой службы должны стать абсолютно обычным делом, они были бы удобны для подавляющего числа граждан, отметил премьер-министр России
Федеральной налоговой службе (ФНС) необходимо развивать систему электронных сервисов по уплате налогов. Об этом заявил во время встречи с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилом Мишустиным премьер-министр России Дмитрий Медведев.
«Что касается сервисов, то развитие системы личных кабинетов, возможность уплачиваться налоги, не выходя из дома, мне думается, что это правильное направление. Все считают, что налоговая служба в этом смысле сделала существенный шаг вперед и находится в числе передовых государств, которые внедряют такого рода сервисы у себя на территории, делая жизнь налогоплательщиков более спокойной, предсказуемой и современной, - сказал премьер.
По словам премьер-министра, нужно обязательно продолжить эту работу, чтобы такого рода услуги со стороны налоговой службы стали абсолютно обычным делом и были бы удобны для подавляющего числа граждан, а также для компаний, которые тоже могут использовать такие сервисы.
Федеральной налоговой службе (ФНС) необходимо развивать систему электронных сервисов по уплате налогов. Об этом заявил во время встречи с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилом Мишустиным премьер-министр России Дмитрий Медведев.
«Что касается сервисов, то развитие системы личных кабинетов, возможность уплачиваться налоги, не выходя из дома, мне думается, что это правильное направление. Все считают, что налоговая служба в этом смысле сделала существенный шаг вперед и находится в числе передовых государств, которые внедряют такого рода сервисы у себя на территории, делая жизнь налогоплательщиков более спокойной, предсказуемой и современной, - сказал премьер.
По словам премьер-министра, нужно обязательно продолжить эту работу, чтобы такого рода услуги со стороны налоговой службы стали абсолютно обычным делом и были бы удобны для подавляющего числа граждан, а также для компаний, которые тоже могут использовать такие сервисы.