Медведев: у иностранных инвесторов сохраняется интерес к российским активам
11.01.2017, 14:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Россия ценит, что иностранные инвесторы сохраняют интерес к российским активам, в чём-то он даже укрепился, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, открывая заседание правительственной комиссии по иностранным инвестициям.
"Мы по-прежнему заинтересованы в расширении сотрудничества с теми, кто готов создавать и развивать проекты в нашей стране. Ценим, что встречный интерес сохраняется, в чём-то он даже укрепился. Это видно, кстати, и по работе нашего консультативного совета (КСИИ)", - сказал премьер.
По его словам, общий объём капитальных вложений в экономику РФ увеличился, новые сделки на правкомиссии обсуждаются регулярно. "Конечно, общая сумма пока далека от показателей более благополучного 2014 года. На докризисные показатели мы ещё пока не вышли, но, тем не менее, всё-таки есть и неплохие результаты", - сказал глава правительства.
По его словам, Россия по-прежнему открыта для тех, кто "хочет здесь развивать своё дело, кто понимает, что возможности нашей экономики, нашего рынка большие, кто видит, какие выгоды появляются, например, в связи с созданием Евразийского экономического союза".
"Мы по-прежнему заинтересованы в расширении сотрудничества с теми, кто готов создавать и развивать проекты в нашей стране. Ценим, что встречный интерес сохраняется, в чём-то он даже укрепился. Это видно, кстати, и по работе нашего консультативного совета (КСИИ)", - сказал премьер.
По его словам, общий объём капитальных вложений в экономику РФ увеличился, новые сделки на правкомиссии обсуждаются регулярно. "Конечно, общая сумма пока далека от показателей более благополучного 2014 года. На докризисные показатели мы ещё пока не вышли, но, тем не менее, всё-таки есть и неплохие результаты", - сказал глава правительства.
По его словам, Россия по-прежнему открыта для тех, кто "хочет здесь развивать своё дело, кто понимает, что возможности нашей экономики, нашего рынка большие, кто видит, какие выгоды появляются, например, в связи с созданием Евразийского экономического союза".