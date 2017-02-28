Медведев указал на попытки Запада увековечить санкции
28.02.2017, 18:29
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Россия должна быть готова к сохранению санкций неопределённо долгое время с учётом того, что на Западе предпринимаются попытки увековечить их законодательно, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.
"Ещё раз вам хочу сказать: мы должны приготовиться к тому, что мы будем жить в условиях санкций неопределённо долго", - сказал Медведев в интервью программе "Вести в субботу".
"Посмотрите, что делают наши друзья из-за океана, да и в Европе. Они эти санкции увековечивают, они их кодифицируют, они вносят массу законов, помимо всяких исполнительных указов, которые Обама напринимал. Они пытаются принять законы, которые эти санкции сделают постоянными, наподобие поправки "Джексона-Вэника" или ещё круче", - отметил глава правительства.
По его словам, "в этом смысле нам рассчитывать на их милость не приходится, да нам и не нужно". "В условиях санкций, как доказывает опыт последних двух лет, мы способны развиваться и на самом деле развиваться неплохо", - добавил он.
"Всё, чего мы достигли и в промышленности, и в сельском хозяйстве, сделано не благодаря, а вопреки, и в значительной степени, потому что мы вынуждены были перестроить свою работу", - подчеркнул премьер.
Медведев также указал на то, что приватизация в России не зависит от санкций и будет идти своим чередом.
"Она связана с конъюнктурой. Вот что выгодно продавать, то и придётся продавать. Приватизация - это инструмент, это не какая-то специальная цель, которую мы преследуем. Инструмент для того, чтобы пополнить бюджет, как это было сделано, например, в случае с продажей акций "Роснефти" или "Алросы", или для того, чтобы найти более эффективного собственника, когда мы считаем, что приход частного инвестора принесёт лучший результат", - добавил он.
"Ещё раз вам хочу сказать: мы должны приготовиться к тому, что мы будем жить в условиях санкций неопределённо долго", - сказал Медведев в интервью программе "Вести в субботу".
"Посмотрите, что делают наши друзья из-за океана, да и в Европе. Они эти санкции увековечивают, они их кодифицируют, они вносят массу законов, помимо всяких исполнительных указов, которые Обама напринимал. Они пытаются принять законы, которые эти санкции сделают постоянными, наподобие поправки "Джексона-Вэника" или ещё круче", - отметил глава правительства.
По его словам, "в этом смысле нам рассчитывать на их милость не приходится, да нам и не нужно". "В условиях санкций, как доказывает опыт последних двух лет, мы способны развиваться и на самом деле развиваться неплохо", - добавил он.
"Всё, чего мы достигли и в промышленности, и в сельском хозяйстве, сделано не благодаря, а вопреки, и в значительной степени, потому что мы вынуждены были перестроить свою работу", - подчеркнул премьер.
Медведев также указал на то, что приватизация в России не зависит от санкций и будет идти своим чередом.
"Она связана с конъюнктурой. Вот что выгодно продавать, то и придётся продавать. Приватизация - это инструмент, это не какая-то специальная цель, которую мы преследуем. Инструмент для того, чтобы пополнить бюджет, как это было сделано, например, в случае с продажей акций "Роснефти" или "Алросы", или для того, чтобы найти более эффективного собственника, когда мы считаем, что приход частного инвестора принесёт лучший результат", - добавил он.