Медведев указал на важность перехода к устойчивому росту экономики
17.01.2017, 16:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Правительству РФ в ближайшее время необходимо ответить на два главных вопроса: как перейти к устойчивому росту экономики и выйти на темпы роста выше среднемировых, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
«В ближайшее время нам нужно ответить на два ключевых вопроса. Первый - как максимально быстро перейти к устойчивому росту, не только в отдельных сегментах, но и по показателю валового внутреннего продукта в целом. И второй - как придать развитию такой импульс, который позволит экономике за довольно короткий промежуток времени выйти на темпы роста выше среднемировых», - подчеркнул глава правительства на совещании по проекту перечня мероприятий, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития РФ в 2017 году.
Медведев отметил, что «основные стратегические решения должны быть приняты в рамках плана работы на 2017-2025 годы».
«Темп, который был взят в прошлом году, нельзя ни в коем случае растерять, в том числе и в те месяцы, когда план будет еще только дорабатываться. Позитивные сдвиги необходимо последовательно и постоянно поддерживать, конечно, помогать тем сегментам, которые должны получать дополнительные условия для адаптации к работе в новых экономических условиях, стимулировать развитие тех, кто преодолел сложный период и способен идти вперед», - сказал премьер-министр.
Глава правительства также заявил, что перечень, который должен быть во вторник окончательно согласован, включает в себя все мероприятия по поддержке отдельных отраслей промышленности. «В основном это решения оперативного свойства и предполагают дополнительное финансирование помимо тех ресурсов, которые уже предусмотрены в бюджете на текущий год, на общую сумму до 107,5 млрд рублей», - сказал он.
По словам главы кабмина, среди мероприятий значится, в частности, поддержка легкой промышленности. Основной акцент делается на развитии машиностроения, сферы, которая способна дать наибольший импульс экономике с точки зрения инженерных решений, технологической базы и долгосрочной динамики.
В частности, деньги пойдут на дальнейшее развитие автопрома, включая и поддержку потребительского спроса. Кроме того, средства выделяются на транспортное машиностроение, на производство локомотивов и вагонов, на сельскохозяйственное, строительно-дорожное и коммунальное машиностроение, а также машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности.
Кроме того он сказал, что предполагается докапитализация Фонда развития промышленности. В 2017 году за счет ресурсов фонда есть намерения профинансировать не менее 50 проектов, которые направлены на развитие импортозамещения и производства.
«В ближайшее время нам нужно ответить на два ключевых вопроса. Первый - как максимально быстро перейти к устойчивому росту, не только в отдельных сегментах, но и по показателю валового внутреннего продукта в целом. И второй - как придать развитию такой импульс, который позволит экономике за довольно короткий промежуток времени выйти на темпы роста выше среднемировых», - подчеркнул глава правительства на совещании по проекту перечня мероприятий, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития РФ в 2017 году.
Медведев отметил, что «основные стратегические решения должны быть приняты в рамках плана работы на 2017-2025 годы».
«Темп, который был взят в прошлом году, нельзя ни в коем случае растерять, в том числе и в те месяцы, когда план будет еще только дорабатываться. Позитивные сдвиги необходимо последовательно и постоянно поддерживать, конечно, помогать тем сегментам, которые должны получать дополнительные условия для адаптации к работе в новых экономических условиях, стимулировать развитие тех, кто преодолел сложный период и способен идти вперед», - сказал премьер-министр.
Глава правительства также заявил, что перечень, который должен быть во вторник окончательно согласован, включает в себя все мероприятия по поддержке отдельных отраслей промышленности. «В основном это решения оперативного свойства и предполагают дополнительное финансирование помимо тех ресурсов, которые уже предусмотрены в бюджете на текущий год, на общую сумму до 107,5 млрд рублей», - сказал он.
По словам главы кабмина, среди мероприятий значится, в частности, поддержка легкой промышленности. Основной акцент делается на развитии машиностроения, сферы, которая способна дать наибольший импульс экономике с точки зрения инженерных решений, технологической базы и долгосрочной динамики.
В частности, деньги пойдут на дальнейшее развитие автопрома, включая и поддержку потребительского спроса. Кроме того, средства выделяются на транспортное машиностроение, на производство локомотивов и вагонов, на сельскохозяйственное, строительно-дорожное и коммунальное машиностроение, а также машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности.
Кроме того он сказал, что предполагается докапитализация Фонда развития промышленности. В 2017 году за счет ресурсов фонда есть намерения профинансировать не менее 50 проектов, которые направлены на развитие импортозамещения и производства.