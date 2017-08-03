ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил паспорт приоритетного проекта «Новые кадры современного здравоохранения», целью которого является обеспечение отрасли квалифицированными специалистами. Документ опубликован в четверг на сайте Кабмина РФ.

«Ключевая цель проекта - обеспечить отрасль квалифицированными специалистами за счет внедрения новой процедуры допуска специалистов к профессиональной деятельности - аккредитации специалистов - и внедрить систему непрерывного дополнительного профессионального образования врачей с использованием интерактивных образовательных модулей», - говорится в сообщении.

Программа рассчитана до 2025 года. Отмечается, что уже к 2020 году четверть специалистов должны получить допуск к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации. «Для этого в 2018 году будет обеспечено функционирование 97 аккредитационно-симуляционных центров, в 2019 году - 105 центров, а в 2025 году – 114», - отметили в Правительстве РФ.

Кроме того, из паспорта проекта следует, что в 2017 году каждый пятый врач будет получать непрерывное дополнительное образование с помощью интерактивных образовательных модулей, число которых составит тысячу уже в нынешнем году, а к 2025 году - 5 тыс. К 2019 году доля врачей, получающих непрерывное образование, составит 60%, а к 2025 - 99%. «К концу 2019 года будет разработано 64 актуализированных образовательных стандарта подготовки кадров высшей квалификации по программам ординатуры с учетом требований профессиональных стандартов», - добавили в Правительстве РФ.