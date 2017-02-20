Медведев внёс изменения в порядок распределения квот на водные биоресурсы
20.02.2017, 10:39
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому изменен порядок распределения общих допустимых уловов водных биологических ресурсов, сообщается на сайте кабинета министров.
Федеральным законом от 3 июля 2016 года были внесены изменения в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». В частности, этим законом был введён новый вид квот - квоты, предоставленные на инвестиционные цели в области рыболовства для промышленного и прибрежного рыболовства.
Кроме того, закон предусматривает, что с 1 января 2018 года квоты для промышленного рыболовства на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ, для прибрежного рыболовства во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ будут заменены квотами для промрыболовства и прибрежного рыболовства в морских водах.
Подписанное постановление вносит соответствующие изменения в положение о распределении общих допустимых уловов водных биологических ресурсов применительно к видам квот их добычи. Кроме того, скорректированы названия квот для промышленного и прибрежного рыболовства в морских водах.
«Виды квот, применительно к которым распределяются общие допустимые уловы водных биологических ресурсов, дополнены квотами на инвестиционные цели. При этом общий допустимый улов водных биологических ресурсов, определяемый применительно к квотам на инвестиционные цели, не должен превышать 20% общих допустимых уловов таких водных биологических ресурсов», - говорится в сообщении.
Также уточняется круг лиц, которые могут заниматься рыболовством в учебных и культурно-просветительских целях и для рыбоводства. Теперь рыболовством в учебных и культурно-просветительских целях могут заниматься образовательные учреждения, научные организации или организации культуры, рыболовством в целях рыбоводства - индивидуальные предприниматели и юридические лица.
Федеральным законом от 3 июля 2016 года были внесены изменения в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». В частности, этим законом был введён новый вид квот - квоты, предоставленные на инвестиционные цели в области рыболовства для промышленного и прибрежного рыболовства.
Кроме того, закон предусматривает, что с 1 января 2018 года квоты для промышленного рыболовства на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ, для прибрежного рыболовства во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ будут заменены квотами для промрыболовства и прибрежного рыболовства в морских водах.
Подписанное постановление вносит соответствующие изменения в положение о распределении общих допустимых уловов водных биологических ресурсов применительно к видам квот их добычи. Кроме того, скорректированы названия квот для промышленного и прибрежного рыболовства в морских водах.
«Виды квот, применительно к которым распределяются общие допустимые уловы водных биологических ресурсов, дополнены квотами на инвестиционные цели. При этом общий допустимый улов водных биологических ресурсов, определяемый применительно к квотам на инвестиционные цели, не должен превышать 20% общих допустимых уловов таких водных биологических ресурсов», - говорится в сообщении.
Также уточняется круг лиц, которые могут заниматься рыболовством в учебных и культурно-просветительских целях и для рыбоводства. Теперь рыболовством в учебных и культурно-просветительских целях могут заниматься образовательные учреждения, научные организации или организации культуры, рыболовством в целях рыбоводства - индивидуальные предприниматели и юридические лица.