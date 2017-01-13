Медведев вручил дипломы лауреатам премий правительства в области СМИ
13.01.2017, 15:02
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премии Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации присуждаются деятелям и организациям российских СМИ, добившимся значительных творческих и профессиональных достижений, а также зарубежным СМИ, осуществляющим производство и выпуск продукции средств массовой информации на русском языке. Премии направлены на развитие средств массовой информации и стимулирование профессиональной деятельности в этой области.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2013 года №606 «О премиях Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации» присуждаются 10 ежегодных премий в размере 1 млн рублей каждая. Выдвижение кандидатов в лауреаты премий производится общественными организациями, организациями в сфере средств массовой информации, лауреатами премий и Советом по присуждению премий Правительства в области СМИ.
Премии за 2016 год присуждены в соответствии с распоряжением Правительства от 3 декабря 2016 года №2584-р.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2013 года №606 «О премиях Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации» присуждаются 10 ежегодных премий в размере 1 млн рублей каждая. Выдвижение кандидатов в лауреаты премий производится общественными организациями, организациями в сфере средств массовой информации, лауреатами премий и Советом по присуждению премий Правительства в области СМИ.
Премии за 2016 год присуждены в соответствии с распоряжением Правительства от 3 декабря 2016 года №2584-р.