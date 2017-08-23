ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На встрече Председателя «Единой России», премьер-министра Дмитрия Медведева с партактивом в Южно-Сахалинске мэр муниципального образования «Анивский городской округ» Александр Ивашов предложил развивать портовую инфраструктуру и активно заниматься модернизацией пропускных пунктов в морских портах федерального подчинения.

По его словам, на Сахалине активно развивается туризм: туристический поток на Сахалин и Курилы за последние два года вырос на 60%, причём больше половины туристов – это жители Японии. В ближайшее время ожидается прирост ещё на 50% за текущий год.



«Однако для приёма возрастающего числа туристов существующая портовая инфраструктура и оснащение пунктов пограничного контроля явно недостаточна. При прохождении пограничного контроля туристы вынуждены стоять в очередях и часто принимают решение остаться на круизном лайнере и пароме, не выходя в город», – заявил он.

В связи с этим он предложил развивать портовую инфраструктуру и активно заниматься модернизацией пропускных пунктов в морских портах федерального подчинения. «При этом необходимо особое внимание уделить внедрению самых современных автоматизированных систем контроля. Это позволит привлечь ещё больше туристов на территорию области и увеличить доходы региона в туристическом кластере», – добавил Ивашов.

Медведев в свою очередь отметил, что задача властей – сделать всё, чтобы Сахалин был максимально привлекательным и для жителей, и для туристов. «В настоящий момент наблюдается общий прирост населения по отношению к советскому периоду. Развивается экономика, и нужно сделать всё, чтобы эти тенденции продолжили своё развитие», – отметил Председатель Партии.

Немаловажную роль, продолжил он, здесь отведена туризму. «Если будет работать система льгот для туристов, то количество посещающих Сахалин резко вырастет. И вопросы развития и функционирования портовой инфраструктуры должны быть на переднем плане и для федеральной, и для региональной властей», – резюмировал Медведев.