ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Государства Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) должны извлечь реальную пользу для своих экономик, а также превратить регион в зону стабильности. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на саммите Организации Черноморского экономического сотрудничества в Стамбуле.

«Чёрное море – наше общее богатство, наше достояние. Все мы хотим превратить регион в зону стабильности и процветания, извлечь из нашего морского соседства реальную пользу для наших экономик. Я уверен, что это нам по силам», – заявил Медведев.

По мнению главы Правительства РФ, странам ОЧЭС необходимо наладить полноценное партнёрство для интеграционных процессов с другими международными организациями, такими как ЕАЭС и ШОС, с банками, фондами.

«У каждой из наших стран есть реальные возможности для кооперации, мы участвуем в соглашениях по упрощению процедур торговли, по отраслевому сотрудничеству. Россия работает в нескольких форматах. Мы действительно развиваем Евразийский экономический союз, создавая безбарьерную среду для перемещения товаров. Наш союз открыт для взаимодействия», – подчеркнул он.