ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Механизм ликвидации законодательных завалов в Госдуме и оптимизации процесса законотворчества может быть предложен до конца января. Об этом сообщила глава комитета нижней палаты по регламенту Ольга Савастьянова.



"До конца января могут быть сформированы предложения", - сказала она. По словам Савастьяновой, сейчас прорабатывается сама проблема снятия с рассмотрения устаревших законопроектов, которые достались в наследство седьмому созыву Госдумы от предыдущих, и недопущения их появления вновь. "Рассматриваются разные варианты решения этого вопроса. Пока увеличили время проведения пленарных заседаний, перерыв сократили", - указала глава комитета.



По словам Савастьяновой, уже создана рабочая группа по улучшению качества законопроектов, поступающих в Госдуму. "С одной стороны, рассматривается, чтобы поступающие законы были подготовлены так, чтобы можно было их рассматривать и принимать, с другой стороны, определиться в отношении тех, которые накопились", - пояснила депутат.



Именно рабочая группа, отметила она, до конца января должна внести свои предложения по оптимизации законодательного портфеля и обнуления устаревших проектов законов. "Исходя из этих предложений уже будут приниматься решения, есть ли необходимость вносить изменения в регламент и законодательство об изменении порядка рассмотрения законопроектов", - заключила она.



Напомним, на Совете Думы председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил обнулить "законодательные завалы". Как пояснили в нижней палате парламента, инициативы, которые за время созыва не были вынесены на обсуждение, после парламентских выборов предлагается автоматически снимать с рассмотрения. Как отмечается, такая практика широко распространена за рубежом.



Кроме того, открывая весеннюю сессию парламента, председатель Госдумы отметил, что законотворческая работа не всегда равномерна. По его словам, самая большая нагрузка ложится на пять комитетов: комитет по государственному строительству и законодательству, комитет по экономической политике, промышленности и инновационному развитию и предпринимательству, комитет по бюджету и налогам, комитет по социальной политике и делам ветеранов, и комитет по природным ресурсам.