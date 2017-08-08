ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство внесло на рассмотрение Государственной Думы законопроект №243826-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О международном медицинском кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Поправки в законодательство Правительство в пояснительной записке к документу объясняет «практической целесообразностью расширения территории международного медицинского кластера» (ММК). Согласно действующему закону территория размещения ММК определяется Правительством Москвы. В связи с этим постановлением Правительства Москвы от 21 сентября 2015 года «О мерах по обеспечению создания и функционирования международного медицинского кластера в городе Москве» установлено, что ММК в Москве размещается на территории инновационного центра «Сколково».

Законопроектом предусматривается расширение территории ММК за счет территории Московской области с распространением на новую территорию действия положений Федерального закона. На территории Московской области, примыкающей к границам города Москвы и имеющей тесные инфраструктурные связи с городом, существует логистическая возможность расширения территории ММК.

В пояснительной записке подчеркивается, что «в Московской области успешно применяется опыт размещения специализированных объектов на основе существующей инфраструктуры с использованием действующих медицинских учреждений, созданы уникальные медицинские госпитально-реабилитационные комплексы, способные предоставить платформу для ускорения развития ММК».

Законопроект предусматривает организацию деятельности ММК на территории Московской области с соблюдением таких же стандартов, принципов управления и регулирования, порядка взаимодействия с участниками проекта ММК, как и на территории инновационного центра «Сколково».

По убеждению Правительства России, статус территории ММК придаст новый импульс развитию территории Московской области, создаст дополнительные возможности для медицинских организаций Московской области, в том числе по привлечению иностранных специалистов, внедрению новейших медицинских технологий, с использованием существующей и вновь создаваемой медицинской инфраструктуры.

Законопроектом действующий закон дополняется положением, предусматривающим возможность отнесения к ММК территории, определяемой органами власти Москвы и области, на основании соглашения, заключаемого между ними. Для недопущения неконтролируемого расширения территории ММК законопроектом предусмотрено, что соглашение вступает в силу после его согласования Правительством Российской Федерации.