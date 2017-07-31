ОРЕАНДА-НОВОСТИ Международный союз архитекторов впервые наградит россиянина престижной премией Огюста Перре. Её удостоился президент Союза архитекторов России Николай Шумаков. На соискание премии выдвинули одни из самых известных работ автора: Живописный мост, терминал А аэропорта Внуково, проекты станций метро Люблинско-Дмитровской ветки. Церемония награждения пройдёт 6 сентября в Сеуле на XXV Всемирном конгрессе Международного союза архитекторов.



Николай Шумаков — автор знаковых для столицы объектов. Среди них монорельс, лёгкое метро, Живописный мост, терминал А аэропорта Внуково и более 30 станций подземки: «Битцевский парк», «Парк Победы», «Воробьёвы горы», «Шипиловская», «Зябликово», второй выход с «Маяковской», «Сретенский бульвар» и другие.



Премия Огюста Перре учреждена в 1961 году. Её присуждают каждые три года зодчим, которые внесли выдающийся вклад в применение современных технологий в архитектуре. Премию назвали в честь французского зодчего, строителя, первого президента Международного союза архитекторов Огюста Перре (1874-1954).



В разные годы обладателями престижной награды стали такие всемирно известные архитекторы, как Фрай Отто (1967), Ричард Роджерс (1978), Сантьяго Калатрава (1987), Норман Фостер (2002), Сигэру Бан (2011).