ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Мэр Москвы Сергей Собянин провёл очередное еженедельное заседание Президиума Правительства Москвы. В ходе заседания были подведены первые итоги прошедших в российской столице новогодних каникул. Как сообщил Сергей Собянин, в организованных в городе новогодних и рождественских мероприятиях в этот раз приняли участие порядка одиннадцати миллионов человек.

Сергей Собянин отметил, что это довольно высокий уровень посещаемости. Мэр выразил благородность всем жителям Москвы, а также тем, кто будучи в это время гостем столицы, посетил новогодние мероприятия. Отдельные слова признательности от мэра прозвучали в адрес тех, кто работал в эти дни на городских площадках, организаторов, участников, благодаря которым состоялись праздничные мероприятия.

С. Собянин рассказал, что в дни новогодних каникул не только на площадках городского фестиваля "Путешествие в Рождество", но и во многих учреждениях культуры был организован целый рад различных интересных мероприятий.

Поблагодарил мэр также всех, кто обеспечивал порядок и безопасность в местах проведения мероприятий. Это и правоохранительные органы, в числе которых ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардия, а также медицинские работники, сотрудники коммунальных городских служб, работники транспортной сферы. Именно благодаря совместным усилиям всех этих организаций и людей, которые в них работают, удалось, по словам Сергея Собянина, обеспечить такой прекрасный праздник для всех москвичей и гостей города в дни новогодних каникул.