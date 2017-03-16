Меры по сохранению водных биоресурсов Чёрного и Азовского морей обсудили в Севастополе
16.03.2017, 17:13
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Для сохранения черноморской камбалы-калкана и азовской хамсы предложено ввести дополнительные запретные зоны для добычи в Чёрном море. Усиление мер по сохранению водных биоресурсов Азовского и Черного морей стали главной темой обсуждения на Азово-Черноморском бассейновом научно-промысловом совете (АЧНПС). Заседание под председательством начальника Управления аквакультуры Росрыболовства Виктора Ашарина состоялось в Севастополе 13-15 марта 2017 года.
В обсуждении приняли участие представители Росрыболовства, Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства, ФГБНУ "АзНИИРХ", ФГБУН "ИМБИ", администраций и рыбацких ассоциаций города Севастополь, Республики Крым, Ростовской области и Краснодарского края, Федерации подводного рыболовства России и Ассоциации подводной деятельности Крыма и Севастополя, а также рыбодобывающих предприятий Крымского полуострова.
В ходе АЧНПС обсуждены итоги вылова за 2016 год, совершенствование правил рыболовства и системы искусственного воспроизводства водных биоресурсов в акваториях Чёрного и Азовского морей. По результатам заседания одобрен ряд комплексных мер, в том числе решено сократить траловый промысел в Азовском море, перейти на более щадящие орудия лова на рыбопромысловом флоте и изменить конструкции используемых орудий в целях снижения прилова молоди рыб, а также снять ограничения на подводную охоту в зимний период и ночное время в Азовском и Чёрном морях.
Для рассмотрения в рамках работы Российско-Украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море подготовлены предложения по сохранению азовской тюльки и бычков. Кроме того, на очередном заседании Комиссии планируется рассмотреть вопрос о полном запрете Россией и Украиной тралового лова в азовской акватории. Для рассмотрения на заседании Российско-Абхазской комиссии по рыбному хозяйству выработаны рекомендации по сохранению азовской хамсы.
На заседании также обсудили перспективы строительства в районе города Керчь завода по разведению камбалы-калкана и кефалей мощностью более 1 млн. мальков в год. Для реализации проекта потребуется около 250 млн рублей, средства могут быть выделены в рамках компенсации негативного воздействия строительства Керченского мостового перехода. В случае положительного решения Правительства России, завод может начать работу уже в 2019 году.
В обсуждении приняли участие представители Росрыболовства, Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства, ФГБНУ "АзНИИРХ", ФГБУН "ИМБИ", администраций и рыбацких ассоциаций города Севастополь, Республики Крым, Ростовской области и Краснодарского края, Федерации подводного рыболовства России и Ассоциации подводной деятельности Крыма и Севастополя, а также рыбодобывающих предприятий Крымского полуострова.
В ходе АЧНПС обсуждены итоги вылова за 2016 год, совершенствование правил рыболовства и системы искусственного воспроизводства водных биоресурсов в акваториях Чёрного и Азовского морей. По результатам заседания одобрен ряд комплексных мер, в том числе решено сократить траловый промысел в Азовском море, перейти на более щадящие орудия лова на рыбопромысловом флоте и изменить конструкции используемых орудий в целях снижения прилова молоди рыб, а также снять ограничения на подводную охоту в зимний период и ночное время в Азовском и Чёрном морях.
Для рассмотрения в рамках работы Российско-Украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море подготовлены предложения по сохранению азовской тюльки и бычков. Кроме того, на очередном заседании Комиссии планируется рассмотреть вопрос о полном запрете Россией и Украиной тралового лова в азовской акватории. Для рассмотрения на заседании Российско-Абхазской комиссии по рыбному хозяйству выработаны рекомендации по сохранению азовской хамсы.
На заседании также обсудили перспективы строительства в районе города Керчь завода по разведению камбалы-калкана и кефалей мощностью более 1 млн. мальков в год. Для реализации проекта потребуется около 250 млн рублей, средства могут быть выделены в рамках компенсации негативного воздействия строительства Керченского мостового перехода. В случае положительного решения Правительства России, завод может начать работу уже в 2019 году.