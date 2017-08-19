ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Участок Люблинско-Дмитровской линии метрополитена между станциями «Селигерская» и «Верхние Лихоборы» планируется запустить в этом году, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Для пассажиров новый участок метро откроют в начале 2018 года. Новыми станциями смогут пользоваться более 500 тысяч человек. Это жители Западного и Восточного Дегунина, Бутырского, Тимирязевского и Бескудниковского районов, а также Подмосковья. Время в пути для них в среднем сократится на 20 минут. При этом снизится нагрузка на Дмитровское шоссе, Огородный проезд, улицу Милашенкова и ряд районных проездов.

«Работы на Люблинско-Дмитровской линии идут хорошими темпами. У нас нет сомнений в том, что в конце года эту линию запустим. “Селигерская” готова на 90 процентов. “Верхние Лихоборы”, последняя станция глубокого заложения, которую мы строим сейчас, тоже в хорошей стадии готовности», — сказал заммэра.

По словам Марата Хуснуллина, уже принято решение о продлении линии от «Селигерской» до «Лианозово». «Сейчас ведётся проектирование этого участка. Также месяц назад принято решение о разработке градостроительной документации по продлению метро в сторону поселка Северного», — добавил он.