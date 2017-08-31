Милонов просит Генпрокуратуру проверить деятельность сообществ "ВИЧ-диссидентства"
31.08.2017, 15:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На имя Генерального прокурора РФ Юрия Чайки был направлен запрос с просьбой рассмотреть возможность организации широкомасштабной проверки деятельности данных сообществ и проповедников «ВИЧ-диссидентства» как в интернете, так и вне его, на предмет нарушения действующего законодательства РФ. Об этом заявил депутат Государственной Думы Виталий Милонов.
Помимо этого, парламентарий просит Генеральную прокуратуру РФ изучить вероятность связи движения «ВИЧ-диссидентства» в России с международными террористическими организациями.
«На днях в Санкт-Петербурге произошла ужасная человеческая трагедия – родители малолетней девочки из-за своей приверженности к идеологии «ВИЧ-диссидентства» оставили без необходимой медицинской помощи своего ребёнка. Невозможно представить, чтобы взрослые люди, родные родители, так бездумно и, к сожалению, бездушно могли отнестись к собственному больному и беззащитному малышу», - считает депутат.
По словам Милонова, проблема «ВИЧ-диссидентства» для России не новая. «Ежегодно в России фиксируются случаи, когда больные ВИЧ и СПИД, ссылаясь на мифические и антинаучные исследования, как правило западные, отказываются от лечения и, самое ужасное, распространяют данный вирус среди здоровых людей. Данные действия и данную идеологию, без сомнения, нельзя отнести к каким-либо религиозным запретам или канонам», – отметил он.
Помимо этого, парламентарий просит Генеральную прокуратуру РФ изучить вероятность связи движения «ВИЧ-диссидентства» в России с международными террористическими организациями.
«На днях в Санкт-Петербурге произошла ужасная человеческая трагедия – родители малолетней девочки из-за своей приверженности к идеологии «ВИЧ-диссидентства» оставили без необходимой медицинской помощи своего ребёнка. Невозможно представить, чтобы взрослые люди, родные родители, так бездумно и, к сожалению, бездушно могли отнестись к собственному больному и беззащитному малышу», - считает депутат.
По словам Милонова, проблема «ВИЧ-диссидентства» для России не новая. «Ежегодно в России фиксируются случаи, когда больные ВИЧ и СПИД, ссылаясь на мифические и антинаучные исследования, как правило западные, отказываются от лечения и, самое ужасное, распространяют данный вирус среди здоровых людей. Данные действия и данную идеологию, без сомнения, нельзя отнести к каким-либо религиозным запретам или канонам», – отметил он.
Источник: Единая Россия