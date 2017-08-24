ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министерством финансов России подготовлено распоряжение о выделении в 2017 – 2018 гг. до 535 млн рублей на реализацию очередного этапа проекта Всемирной продовольственной программы ООН (далее – ВПП ООН). В документе речь идет о "переоснащении парка грузовых автомобилей, используемых для транспортировки гуманитарной помощи, автомобилями российского производства…".

Предусматривается выделение МЧС России до 535 млн рублей "на осуществление в качестве взноса Российской Федерации в натуральной форме в фонд ВПП ООН поставки грузовых автомобилей "КАМАЗ", прицепов, передвижных учебных классов, комплектов запасных частей, а также на обеспечение гарантийного обслуживания поставляемой техники".

Кроме того, распоряжение предполагает выделение до 1,5 млн долларов США на уплату целевого взноса в фонд ВПП ООН "на развитие логистического потенциала, включая интеграцию грузовых автомобилей "КАМАЗ" в региональные парки грузовых машин ВПП ООН".

Средства на все эти цели были заранее предусмотрены в федеральном бюджете – в соответствии с распоряжением Президента России. Соответствующее соглашение о стратегическом партнёрстве между Правительством России и ВПП ООН было подписано ещё в июле 2014 года.