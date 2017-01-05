Министр МЧС России совершил рабочую поездку в Сочи
05.01.2017, 16:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня Глава МЧС России прибыл с рабочей поездкой в Краснодарский край, где проверил готовность органов управления и группировки Южного регионального центра сил и средств территориальной подсистемы РСЧС, работу пожарно-спасательных подразделений.
На территории 19 пожарно-спасательной части в Олимпийском парке министр Владимир Пучков провёл рабочее совещание по повышению готовности органов управления и группировки Южного регионального центра МЧС России.
"Мы завершили прошлый год с лучшими показателями за последние 10 лет - снижено количество пожаров и число погибших при них людей, уменьшено количество чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и уменьшены потери от них", - сказал Владимир Пучков.
Глава МЧС России отметил, что именно совместная работа МЧС России и субъектов Российской Федерации позволила сократить время реагирования пожарно-спасательных и других подразделений, повысить качество оказываемой помощи каждому человеку.
По словам Владимира Пучкова, эффективнее реализуется политика в области обеспечения безопасности людей на водных объектах, а также реализуются все программы готовности системы гражданской обороны.
"Показатели 2016 года - результат кропотливой работы всех органов управления, всех пожарно-спасательных гарнизонов и специалистов МЧС России", - отметил министр.
Глава МЧС России подчеркнул, что Южный региональный центр по итогам 2016 года по всем основным показателям занимает лидирующие позиции. По его мнению, это заслуга начальника РЦ и результат ежедневной работы главков южного региона.
В ходе совещания Владимир Пучков сообщил, что в 2017 году в МЧС России продолжатся структурные изменения.
"Они будут направлены на повышение готовности систем реагирования, улучшение системы реагирования на ЧС, развитие систем мониторинга и прогнозирования ЧС, опасностей и угроз. Важнейшая площадка в реализации всех этих подходов - южный регион нашей страны", - сказал глава МЧС России, отметив, что в регионе сформирована мощная группировка сил и средств МЧС России.
Во время посещения 19 пожарно-спасательной части министр Владимир Пучков вручил ведомственные награды личному составу. За самоотверженность и высокий профессионализм, добросовестное отношение к выполнению служебных обязанностей он наградил медалями МЧС России "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации" пожарных 10 отряда г. Сочи, спасателей ЮРПСО и специалистов ГИМС Краснодарского края. Также глава ведомства осмотрел пожарно-спасательную технику части и фотоэкспозицию, посвящённую году пожарной охраны и пообщался с личным составом.
На территории 19 пожарно-спасательной части в Олимпийском парке министр Владимир Пучков провёл рабочее совещание по повышению готовности органов управления и группировки Южного регионального центра МЧС России.
"Мы завершили прошлый год с лучшими показателями за последние 10 лет - снижено количество пожаров и число погибших при них людей, уменьшено количество чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и уменьшены потери от них", - сказал Владимир Пучков.
Глава МЧС России отметил, что именно совместная работа МЧС России и субъектов Российской Федерации позволила сократить время реагирования пожарно-спасательных и других подразделений, повысить качество оказываемой помощи каждому человеку.
По словам Владимира Пучкова, эффективнее реализуется политика в области обеспечения безопасности людей на водных объектах, а также реализуются все программы готовности системы гражданской обороны.
"Показатели 2016 года - результат кропотливой работы всех органов управления, всех пожарно-спасательных гарнизонов и специалистов МЧС России", - отметил министр.
Глава МЧС России подчеркнул, что Южный региональный центр по итогам 2016 года по всем основным показателям занимает лидирующие позиции. По его мнению, это заслуга начальника РЦ и результат ежедневной работы главков южного региона.
В ходе совещания Владимир Пучков сообщил, что в 2017 году в МЧС России продолжатся структурные изменения.
"Они будут направлены на повышение готовности систем реагирования, улучшение системы реагирования на ЧС, развитие систем мониторинга и прогнозирования ЧС, опасностей и угроз. Важнейшая площадка в реализации всех этих подходов - южный регион нашей страны", - сказал глава МЧС России, отметив, что в регионе сформирована мощная группировка сил и средств МЧС России.
Во время посещения 19 пожарно-спасательной части министр Владимир Пучков вручил ведомственные награды личному составу. За самоотверженность и высокий профессионализм, добросовестное отношение к выполнению служебных обязанностей он наградил медалями МЧС России "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации" пожарных 10 отряда г. Сочи, спасателей ЮРПСО и специалистов ГИМС Краснодарского края. Также глава ведомства осмотрел пожарно-спасательную технику части и фотоэкспозицию, посвящённую году пожарной охраны и пообщался с личным составом.