Министр Владимир Пучков открыл в Москве уникальный Музейно-просветительский центр
20.05.2017, 21:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 20 мая в Филевском парке города Москвы открылся уникальный Музейно-просветительский центр МЧС России. Его территория включает несколько интерактивных площадок: мемориальная, выставочная, профессиональная, детско-игровая и ряд других. Посетителям парка представлена возможность погрузиться в профессии спасателя и пожарного.
Гостей и участников мероприятия встречал Показательный оркестр МЧС России, который исполнил лучшие музыкальные произведения.
Первых посетителей приветствовал глава ведомства Владимир Пучков.
«Мы открываем первый Всероссийский комплексный музейно-просветительский центр, который будет работать круглый год для всех желающих. Он станет первым шагом обучения молодежи основам безопасности жизнедеятельности и знакомства всех граждан с историей и традициями службы спасения и пожарной охраны», - сказал министр.
Владимир Пучков подчеркнул, что обучение населения основам безопасности, в первую очередь детей и подростков, - одно из основных направлений работы МЧС России, так как дети должны знать, как оказать помощь себе и другим, как вести себя в той или иной ситуации.
«С сегодняшнего дня во всех регионах России стартует подобная масштабная просветительская работа. Для нас важно, чтобы во всех регионах проводилось обучение населения, чтобы люди знали основные правила безопасного поведения», - отметил министр.
Владимир Пучков, участники мероприятия и посетители парка ознакомились с экспозициями Центра и работой интерактивных площадок.
В павильонах выставочной зоны разместились образцы современной пожарно-спасательной техники, находящейся на вооружении в пожарно-спасательных частях, в спасательных воинских формированиях, в авиационно-спасательных подразделениях и в Государственной инспекции по маломерным судам. Внимание гостей привлек робототехнический комплекс «Щит», который предназначен для ликвидации крупных ЧС на радиоактивных и химически опасных объектах.
Посетители выставки увидели раритетную пожарно-спасательную технику, размещённую на площадках комплекса. Особый интерес гостей вызвала экспозиция исторического павильона городской военизированной пожарной команды НКВД г. Москвы. Здесь разместился пожарный автомобиль ГАЗ АА 1933 года выпуска, боевая одежда огнеборцев, пожарные рукава и другое оборудование предвоенного периода. Воссоздана обстановка кабинета начальника караула.
Для детей работала специальная площадка для отработки практических действий. Сотрудники МЧС России обучали юных спасателей правилам оказания первой помощи, демонстрировали технологии спасения. Каждый ребёнок мог примерить боевую одежду, научиться пользоваться гидравлическим инструментом, почувствовать себя спасателем-десантником или горноспасателем.
На территории центра начала работу детская комната, где для самых маленьких посетителей проходили обучающие занятия по профессиональной ориентации, демонстрировались видеоролики по безопасности жизнедеятельности. Психологи МЧС России организовали для детей мастер-классы, викторины и другие интерактивные занятия.
Здесь же разместилась экспозиция Центрального музея МЧС России, посвященная основным вехам становления системы оказания помощи в экстремальных ситуациях: от Местной противовоздушной обороны 30-х годов 20 века до сегодняшних дней чрезвычайного ведомства.
Специалисты-пиротехники МЧС России продемонстрировали оборудование для обнаружения, разминирования и перемещения взарывоопасных предметов. Посетители парка также могли познакомиться с работой кинологов и их подопечных. На территории Центра расположился мобильный пункт питания и палатки, где можно было поесть кашу, приготовленную на полевой кухне.
Работа сотрудников МЧС России нашла отражение и в фотовыставке, посвященной Году гражданской обороны и рассказывающей о спасательных операциях и крупных учениях.
Гостей и участников мероприятия встречал Показательный оркестр МЧС России, который исполнил лучшие музыкальные произведения.
Первых посетителей приветствовал глава ведомства Владимир Пучков.
«Мы открываем первый Всероссийский комплексный музейно-просветительский центр, который будет работать круглый год для всех желающих. Он станет первым шагом обучения молодежи основам безопасности жизнедеятельности и знакомства всех граждан с историей и традициями службы спасения и пожарной охраны», - сказал министр.
Владимир Пучков подчеркнул, что обучение населения основам безопасности, в первую очередь детей и подростков, - одно из основных направлений работы МЧС России, так как дети должны знать, как оказать помощь себе и другим, как вести себя в той или иной ситуации.
«С сегодняшнего дня во всех регионах России стартует подобная масштабная просветительская работа. Для нас важно, чтобы во всех регионах проводилось обучение населения, чтобы люди знали основные правила безопасного поведения», - отметил министр.
Владимир Пучков, участники мероприятия и посетители парка ознакомились с экспозициями Центра и работой интерактивных площадок.
В павильонах выставочной зоны разместились образцы современной пожарно-спасательной техники, находящейся на вооружении в пожарно-спасательных частях, в спасательных воинских формированиях, в авиационно-спасательных подразделениях и в Государственной инспекции по маломерным судам. Внимание гостей привлек робототехнический комплекс «Щит», который предназначен для ликвидации крупных ЧС на радиоактивных и химически опасных объектах.
Посетители выставки увидели раритетную пожарно-спасательную технику, размещённую на площадках комплекса. Особый интерес гостей вызвала экспозиция исторического павильона городской военизированной пожарной команды НКВД г. Москвы. Здесь разместился пожарный автомобиль ГАЗ АА 1933 года выпуска, боевая одежда огнеборцев, пожарные рукава и другое оборудование предвоенного периода. Воссоздана обстановка кабинета начальника караула.
Для детей работала специальная площадка для отработки практических действий. Сотрудники МЧС России обучали юных спасателей правилам оказания первой помощи, демонстрировали технологии спасения. Каждый ребёнок мог примерить боевую одежду, научиться пользоваться гидравлическим инструментом, почувствовать себя спасателем-десантником или горноспасателем.
На территории центра начала работу детская комната, где для самых маленьких посетителей проходили обучающие занятия по профессиональной ориентации, демонстрировались видеоролики по безопасности жизнедеятельности. Психологи МЧС России организовали для детей мастер-классы, викторины и другие интерактивные занятия.
Здесь же разместилась экспозиция Центрального музея МЧС России, посвященная основным вехам становления системы оказания помощи в экстремальных ситуациях: от Местной противовоздушной обороны 30-х годов 20 века до сегодняшних дней чрезвычайного ведомства.
Специалисты-пиротехники МЧС России продемонстрировали оборудование для обнаружения, разминирования и перемещения взарывоопасных предметов. Посетители парка также могли познакомиться с работой кинологов и их подопечных. На территории Центра расположился мобильный пункт питания и палатки, где можно было поесть кашу, приготовленную на полевой кухне.
Работа сотрудников МЧС России нашла отражение и в фотовыставке, посвященной Году гражданской обороны и рассказывающей о спасательных операциях и крупных учениях.