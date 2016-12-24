Министр культуры РФ Владимир Мединский провёл встречу с Губернатором Омской области
24.12.2016, 15:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 24 декабря в доме Правительства Омской области состоялась рабочая встреча Губернатора Виктора Назарова и Министра культуры РФ Владимира Мединского. Стороны обсудили ход реализации совместных проектов и задачи на перспективу.
Виктор Назаров сообщил, в частности, о завершении строительства многофункционального культурного центра в Калачинске. На объект стоимостью 100 млн. рублей выделены федеральные средства в рамках проекта создания центров культуры в малых городах России.
«В настоящее время ведётся подготовка к открытию Калачинского многофункционального центра. В понедельник будет подписан акт приёмки. На следующей неделе состоится открытие. Малые города нуждаются в таких объектах, жители Калачинска будут очень рады появлению такого центра», - отметил Губернатор.
Виктор Назаров также напомнил, что в Омской области в этом году стартовала федеральная программа модернизации сельских кинотеатров. Открыто 8 новых современных кинозалов, в следующем году Минкульт одобрил финансирование заявок на реконструкцию ещё 11 кинозалов. «Очень хороший уровень аппаратуры позволяет смотреть сельчанам фильмы в отличном качестве. И нет необходимости ехать в город, чтобы посмотреть кинофильм в 3Д формате. Отзывы жителей очень хорошие», - сообщил глава региона Министру.
«Самое главное – чтобы в кинотеатрах фильмы показывались с первого сеанса, чтобы премьера в Омском районе была одновременно с премьерой в Москве, иначе смотреть фильмы, которые прошли уже месяц-два, не интересно. Поэтому надо организовать сетевую работу. Не пускать это на самотёк. Будь это сеть государственная или частная. Главное, чтобы люди имели возможность прийти, посмотреть фильм одновременно в один день с Москвой, а в Москве у нас премьера вообще в один день со всем миром», - отметил Министр культуры РФ. – «Очень рад, что Омск попал в первый транш федеральной программы, предложенной Дмитрием Анатольевичем Медведевым по поддержке сельских домов культуры. Мы гордимся тем, как у нас сейчас растёт сельское хозяйство. Ничто так не помогает России, как давление из-за рубежа для нашего развития. И, если растёт сельское хозяйство, то это то же самое должно происходить с культурой. Поэтому мы очень хотим, чтобы эти ДК были не просто отремонтированы, а стали полноценной местной досуговой сетью, чтобы сюда можно было прийти вместе с детьми. Чтобы жены могли найти себе компанию в одном помещении, мужья могли посмотреть хоккей на большом экране – в другом, дети почитать книгу, поиграть в настольные игры. Это должен быть такой театр культурного досуга для всей семьи, куда можно было бы прийти вечером, отдохнуть, пообщаться с односельчанами. В этом направлении поручите вашему Министерству культуры, чтобы они не подходили к этому формально, никаких кабинетов начальников и методистов», - подчеркнул Владимир Мединский.
Стороны обсудили задачи на ближайшую перспективу. «Надо закончить Омскую крепость, и превратить этот объект в комплексную пешеходную туристическую и рекреационную зону - с рестораном, гостиницей, музеем, опять же Воскресенский собор рядом. Во-вторых, надо достроить «Галёрку» и завершить работы над «Эрмитажем», - перечислил объекты Владимир Мединский. – «Ставлю вам «отлично» за большую работу к 300-летию Омска, за организацию работы всей вашей администрации».
Министр культуры РФ также обратился к Губернатору Виктору Назарову с просьбой проконтролировать, чтобы в открывающемся сегодня цирке между представлениями зрительный зал не пустовал. «Омский цирк, я надеюсь, порадует омичей, и самое главное – маленьких омичей в новогодние каникулы. В прошлый раз мы видели там киноэкран, самый большой, по-моему, во всей стране. Хорошо бы, чтобы после того, как закончатся новогодние цирковые представления, цирк, возьмите это, пожалуйста, под контроль, стал регулярно работать как кинотеатр для показа российского и детского кино в промежутках между представлениями. За этим надо смотреть. С учётом того, что цирки у нас -государственные, нужно сделать билеты дешёвыми и репертуар правильным».
Виктор Назаров сообщил, в частности, о завершении строительства многофункционального культурного центра в Калачинске. На объект стоимостью 100 млн. рублей выделены федеральные средства в рамках проекта создания центров культуры в малых городах России.
«В настоящее время ведётся подготовка к открытию Калачинского многофункционального центра. В понедельник будет подписан акт приёмки. На следующей неделе состоится открытие. Малые города нуждаются в таких объектах, жители Калачинска будут очень рады появлению такого центра», - отметил Губернатор.
Виктор Назаров также напомнил, что в Омской области в этом году стартовала федеральная программа модернизации сельских кинотеатров. Открыто 8 новых современных кинозалов, в следующем году Минкульт одобрил финансирование заявок на реконструкцию ещё 11 кинозалов. «Очень хороший уровень аппаратуры позволяет смотреть сельчанам фильмы в отличном качестве. И нет необходимости ехать в город, чтобы посмотреть кинофильм в 3Д формате. Отзывы жителей очень хорошие», - сообщил глава региона Министру.
«Самое главное – чтобы в кинотеатрах фильмы показывались с первого сеанса, чтобы премьера в Омском районе была одновременно с премьерой в Москве, иначе смотреть фильмы, которые прошли уже месяц-два, не интересно. Поэтому надо организовать сетевую работу. Не пускать это на самотёк. Будь это сеть государственная или частная. Главное, чтобы люди имели возможность прийти, посмотреть фильм одновременно в один день с Москвой, а в Москве у нас премьера вообще в один день со всем миром», - отметил Министр культуры РФ. – «Очень рад, что Омск попал в первый транш федеральной программы, предложенной Дмитрием Анатольевичем Медведевым по поддержке сельских домов культуры. Мы гордимся тем, как у нас сейчас растёт сельское хозяйство. Ничто так не помогает России, как давление из-за рубежа для нашего развития. И, если растёт сельское хозяйство, то это то же самое должно происходить с культурой. Поэтому мы очень хотим, чтобы эти ДК были не просто отремонтированы, а стали полноценной местной досуговой сетью, чтобы сюда можно было прийти вместе с детьми. Чтобы жены могли найти себе компанию в одном помещении, мужья могли посмотреть хоккей на большом экране – в другом, дети почитать книгу, поиграть в настольные игры. Это должен быть такой театр культурного досуга для всей семьи, куда можно было бы прийти вечером, отдохнуть, пообщаться с односельчанами. В этом направлении поручите вашему Министерству культуры, чтобы они не подходили к этому формально, никаких кабинетов начальников и методистов», - подчеркнул Владимир Мединский.
Стороны обсудили задачи на ближайшую перспективу. «Надо закончить Омскую крепость, и превратить этот объект в комплексную пешеходную туристическую и рекреационную зону - с рестораном, гостиницей, музеем, опять же Воскресенский собор рядом. Во-вторых, надо достроить «Галёрку» и завершить работы над «Эрмитажем», - перечислил объекты Владимир Мединский. – «Ставлю вам «отлично» за большую работу к 300-летию Омска, за организацию работы всей вашей администрации».
Министр культуры РФ также обратился к Губернатору Виктору Назарову с просьбой проконтролировать, чтобы в открывающемся сегодня цирке между представлениями зрительный зал не пустовал. «Омский цирк, я надеюсь, порадует омичей, и самое главное – маленьких омичей в новогодние каникулы. В прошлый раз мы видели там киноэкран, самый большой, по-моему, во всей стране. Хорошо бы, чтобы после того, как закончатся новогодние цирковые представления, цирк, возьмите это, пожалуйста, под контроль, стал регулярно работать как кинотеатр для показа российского и детского кино в промежутках между представлениями. За этим надо смотреть. С учётом того, что цирки у нас -государственные, нужно сделать билеты дешёвыми и репертуар правильным».